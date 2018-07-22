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Rize'de Kweuke sıkıntısı

Çaykur Rizespor'dan transfer açıklaması

22 Temmuz 2018 Pazar 10:55
Rize'de Kweuke sıkıntısı

Çaykur Rizespor, bütçesini iyi değerlendirip daha önce duyurduğu güçlü isimleri transfer etmeyi hedefliyor.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'Tarık Çamdal, Çaykur Rizespor yolunda' şeklindeki haberlerin tamamen asılsız olduğunu, adı geçen futbolcuyla ilgili hiçbir transfer çalışmalarının bulunmadığı belirtildi.

Çaykur Rizespor'un Süper Lig'de kalıcı olmak için hazırlandığı ve gerekli takviyelerin yapılması için çalışmaların sürdürdüğünün vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Yönetim kurulu üyelerimizden bilgi alma gereği duymadan bazı futbolcuların Çaykur Rizespor'a transfer olacağı yönünde haber yapan bir kısım sosyal medya organları gerçek olmayan bilgileri haberleştirerek hem kulübümüze zarar veriyor hem de yeşil mavili taraftarın doğru bilgi alma haklarını gasp ederek bilgi kirliliği oluşturuyor. Taraftarlarımız emin olsun ki güçlü bir Çaykur Rizespor oluşturmak için tüm koşulları seferber ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Açıklamada, Türk futbolunun içinde bulunduğu mali yapının transfer döneminin önceki yıllara oranla kısır geçmesine sebep olduğu da işaret edilerek, şöyle denildi: "Çaykur Rizespor olarak mütevazı bütçemizi en iyi şekilde değerlendirip daha önce duyurduğumuz güçlü transferleri takımımıza katacağız. Fakat bu çalışmayı yaparken asla ve asla kulübümüzü mali açıdan sıkıntıya düşürmeyeceğiz. Transfer döneminde çok titiz bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarımıza destek olarak bize güç veren herkese teşekkür ediyoruz. Eleştiri yapanlara da elbette saygı duyuyoruz. Bilinsin ki yaptığımız tüm çalışmalar şeffaftır ve her an tartışılmaya hazırdır."

Öte yandan açıklamada, Leonard Kweuke ile ilgili de şunlar kaydedildi: "Üzerinde ciddi oranda çalıştığımız bir konu da 4 yıl daha sözleşmesi bulunan ve sağlık problemleri nedeniyle uzun zamandır takıma katkı veremeyen Kweuke'nin sözleşme fesih teklifimizi kabul etmemiş olmasıdır. Kweuke takımına katkı vermediği gibi önümüzdeki 4 yılın alacaklarını talep etmektedir. Bu bağlamda kendisine 30 Temmuz tarihinde alacaklarının bir kısmını ödememiz gerekmektedir. Kweuke'nin talep ettiği ücret isim sponsorumuz olan Çaykur'un sağladığı desteğin bile çok çok üzerindedir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporFutbolSpor Toto Süper Lig
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