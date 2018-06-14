Rize'de sağlık kontrolü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da takım kaptanı Orhan Ovacıklı ile yeni transfer Mustafa Saymak, sağlık kontrolünden geçti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Orhan Ovacıklı ve Mustafa Saymak'ın Acıbadem Fulya Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Orhan ve Mustafa'nın iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği ifade edildi.

Her iki oyuncunun sağlık taramasının, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.