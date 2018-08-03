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"Rize'de yabancılık çekmiyorum"

Çaykur Rizespor'da moraller yerinde

03 Ağustos 2018 Cuma 14:05
"Rize'de yabancılık çekmiyorum"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Kosovalı kalecisi Samir Ujkani, önceliğinin Çaykur Rizespor'un iyi yerlerde olması ve kendini güvende hissetmesi olduğunu söyledi.

Çaykur Rizesporlu kaleci Samir Ujkani ve orta saha oyuncusu Çınar Tarhan, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ujkani, transferinde en büyük etkiye Kosova Milli Takımı'ndan arkadaşı Vedat Muriç'in sahip olduğunu belirtti.

Takım arkadaşı Gökhan Akkan ile kale için mücadele vereceklerine işaret eden Ujkani, "Gökhan iyi bir insan ve iyi bir kaleci. Birlikte Çaykur Rizespor'un başarısı için mücadele vereceğiz. Bizim için önemli olan Çaykur Rizespor'un başarısı. Benim önceliğim Çaykur Rizespor'un iyi yerlerde olması ve kendini güvende hissetmesi." diye konuştu.

Ujkani, Kosova ile Türkiye'nin aynı kültüre sahip kardeş ülkeler olduğunu ifade ederek, "Yabancılık çekmiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Kendimi evimde hissediyorum. Rize'ye ilk kez geldim ama doğası harika. İlk düşüncem küçük bir gezi yapmak." değerlendirmesinde bulundu.

Çınar: "Her şey iyi gidiyor"

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Çınar Tarhan ise Çaykur Rizespor'a transfer olmanın kendisini mutlu ettiğini belirtti. Takımda kalıcı olmak için mücadele edeceğini vurgulayan Çınar, "Başkanımız gençlere çok önem veriyor. Geleceğin takımını inşa ediyor. Ben de Çaykur Rizespor'un gelecek planlarında olduğum için mutluyum. Her şey iyi gidiyor. Lige galibiyetle başlarsak bizim için iyi bir motivasyon olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, yeşil-mavili ekip Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yoğun yağış nedeniyle salonda gerçekleştirdi.

AA

Son Güncelleme: 03.08.2018 14:18
Anahtar Kelimeler:
Samir UjkaniRizeFutbolÇınar TarhanÇaykur Rizespor
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