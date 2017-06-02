Rize final maçına çıkıyor

Mete, yaptığı açıklamada, her zaman, yeşil-mavili takımın ligde kalacağını dile getirdiğini ifade ederek, "Soruyorlardı, bildiğiniz bir şey mi var, diye. Bildiğimiz tek şey, bu takıma olan inancımızdı. İdmanlarda verilen emeği görüyorduk. Futbol şansı yanımızda değildi. Bir türlü de bunu kıramamıştık." diye konuştu.



Son 5 haftaya risk ve sıkıntılarla girdiklerini belirten Mete, ortaya konulan mücadeleyle gelinen noktada, ligde kalma adına umutlarının arttığını vurguladı. Futbolda şansın da olduğunu anlatan Mete, ancak hep buna yönelik değerlendirmelerle takıma ve futbolculara haksızlık yapıldığını ifade etti. Sezon boyunca bazı hatalar yaptıklarını, şimdi bunları konuşmanın zamanı olmadığını dile getiren Mete, şunları söyledi: "Önümüzde zorlu bir 90 dakika var. Ligin en iyi takımlarından biri olan Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağız. Bu maç bizim final maçımız olacak. Bu maçı kazanmamız lazım. Kazanmakla da bitmiyor, kazandıktan sonra Trabzon'daki maçın skoruna göre yerimiz belli olacak." Mete, taraftarları bu önemli karşılaşmaya beklediklerini sözlerine ekledi.

33 puanla 16. sırada