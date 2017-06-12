"Rize ile Trabzon düşman değil"

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan açıklamada, sportif alandaki gelişmelerin, Rize ve Trabzon halkını karşı karşıya getirmesine müsaade edilmemesi gerektiği belirtildi.



Yeşil-mavili kulübün yazılı açıklamasında, Trabzon ve Rize'nin komşu iki Karadeniz şehri olduğu ifade edilerek, "İki şehrin halkı da birbirine düşman değil, bilakis komşuluk ilişkileri ve Karadeniz insanının doğasından gelen içtenliği ile karşılıklı olarak irtibat halindedir. Sportif alandaki gelişmelerin, iki şehir halkını karşı karşıya getirmesine müsaade edilmemelidir." denildi. " Trabzonspor Başkanı'nın en son açıklamasında samimi ve içten olduğuna inanmak istediğimizi belirtmek isteriz." ifadesine yer verilen açıklamaya şöyle devam edildi: "Öncelikle bilinmelidir ki Çaykur Rizespor Kulübü olarak sezon sonunda yaşananlarla ilgili duruşumuzda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bazı basın organlarında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in 'Sizleri toplantı sonunda sahneye davet edelim ve orada tüm kamuoyu önünde el sıkışın' şeklinde bir teklifinin olduğu yer almıştır. TFF Başkanı Demirören'in her iki kulüp başkanını bir araya getirerek, mevcut gerilimin sonlandırılmasına yönelik çabalarının iyi niyet çerçevesinde olduğu hiç kimse tarafından göz ardı edilemez. Bu teklif Trabzonsporlu yöneticiler tarafından kabul görmüş olsa da Başkanımız Metin Kalkavan ve yöneticimiz Aykut Ferah tarafından kabul edilmemiştir."

Açıklamada, TFF Genel Kurulu sonrasında Trabzonsporlu yöneticilerle karşılıklı bir görüşme yapıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi: "Bu görüşmede başkanımız ve yönetim kurulu üyemiz tarafından konu ile ilgili olarak düşüncelerimiz ve tespitlerimiz detaylı olarak kendilerine aktarılmıştır ve gerekenlerin yapılması konusundaki beklentilerimiz kendilerine iletilmiştir. Başkanımız ve yönetim kurulumuz, kulübümüzün kurumsal yapısı gereği olarak faaliyetlerine de devam etmektedir. Zaman zaman çeşitli görüşmeler de gerçekleştirmektedirler ama yapılan her görüşme içeriğinin de kamuoyuna açıklanması beklenemez. Yönetim kurulumuz gerekli bilgileri, gerekli zamanda açıklayacak ve kamuoyu ile paylaşacaktır."