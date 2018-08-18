Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
88735
ALTIN
229.442
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6730
EURO
6.8881

Rize, ilk puanlarını istiyor

Rizespor Futbol Şube Sorumlusu Yılmaz Zehiroğlu, "Bu sezon iyi bir Çaykur Rizespor izlettireceğimizin sözünü verdik. Bunu Akhisarspor maçındaki oyunumuzla da göstereceğiz" diye konuştu

18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:22
Rize, ilk puanlarını istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un futbol şube sorumlusu Yılmaz Zehiroğlu, bu sezon iyi bir takım izlettirecekleri sözünü verdiklerini belirterek, "Bunu Akhisarspor maçındaki oyunumuzla da göstereceğiz." dedi.

Zehiroğlu, yaptığı açıklamada, Süper Lig'e yeni yükseldikleri için fazla transfer gerçekleştirdiklerini, dolayısıyla takım bütünlüğünün sağlanması için birkaç haftaya daha ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Takımın mücadele gücünden memnun olduklarını vurgulayan Zehiroğlu, ligin ilk haftasında Kasımpaşa karşısında dirençli bir oyun ortaya koyduklarını ancak son dakikalarda yaptıkları hataların pahalıya patladığını aktardı.

Zehiroğlu, kaliteli bir kadroya sahip Akhisarspor'un ligin istikrarlı ekiplerinden olduğuna dikkati çekerek, "Biz de iyi oyunculardan kurulu bir ekibiz. Kasımpaşa maçının ilk bölümlerindeki oyunu ortaya koyarsak çok keyifli bir maç ortaya çıkacaktır. Bu sezon iyi bir Çaykur Rizespor izlettireceğimizin sözünü verdik. Bunu Akhisarspor maçındaki oyunumuzla da göstereceğiz." diye konuştu.

"Oyun planımız kazanmak üzerine olacak"

İyi oyunun yanında puana ihtiyaçlarını olduğunun altını çizen Zehiroğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Ligdeki ilk puanımızı almak istiyoruz. Akhisarspor karşısında oyun planımız kazanmak üzerine olacak. Ortaya koyacağımız mücadele ile Rize'ye bayram öncesinde üç puan ve moralli dönmek hedefindeyiz. Bunu da bireysel hatalardan uzak kalarak başarabileceğimiz düşüncesindeyim."

Zehiroğlu, maçın hazırlıklarını Manisa'da yapacakları son çalışma ile tamamlayacaklarını belirterek, Akhisar'a maç günü geçeceklerini, takımda sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığını sözlerine ekledi. Rize ekibinin Akhisarspor maçına, Gökhan Akkan, Fink, Saadane, Jarabec, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Ali Çamdalı, Musa Çağıran, Umar, Samudio ve Vedat Muriç muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 18.08.2018 15:35
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz ZehiroğluRizeFutbolÇaykur Rizespor- Spor Toto Süper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş ayrılığı için konuştu
Beşiktaş ayrılığı için konuştu
Ankaragücü'nün rakibi Alanya
Ankaragücü'nün rakibi Alanya
Malatyaspor'dan Mısır'a gitti
Malatyaspor'dan Mısır'a gitti
Bolt'un futbol kariyeri başlıyor
Bolt'un futbol kariyeri başlıyor
Kartal Erzurum semalarında
Kartal Erzurum semalarında
Şampiyonun özlemi bitiyor
Şampiyonun özlemi bitiyor
Akhisar'ın taraftar hasreti bitiyor
Akhisar'ın taraftar hasreti bitiyor
Trabzon için toparlanma yılı
Trabzon için toparlanma yılı
Beşiktaş için maçları ertelendi
Beşiktaş için maçları ertelendi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim