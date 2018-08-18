Rize, ilk puanlarını istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un futbol şube sorumlusu Yılmaz Zehiroğlu, bu sezon iyi bir takım izlettirecekleri sözünü verdiklerini belirterek, "Bunu Akhisarspor maçındaki oyunumuzla da göstereceğiz." dedi.

Zehiroğlu, yaptığı açıklamada, Süper Lig'e yeni yükseldikleri için fazla transfer gerçekleştirdiklerini, dolayısıyla takım bütünlüğünün sağlanması için birkaç haftaya daha ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Takımın mücadele gücünden memnun olduklarını vurgulayan Zehiroğlu, ligin ilk haftasında Kasımpaşa karşısında dirençli bir oyun ortaya koyduklarını ancak son dakikalarda yaptıkları hataların pahalıya patladığını aktardı.

Zehiroğlu, kaliteli bir kadroya sahip Akhisarspor'un ligin istikrarlı ekiplerinden olduğuna dikkati çekerek, "Biz de iyi oyunculardan kurulu bir ekibiz. Kasımpaşa maçının ilk bölümlerindeki oyunu ortaya koyarsak çok keyifli bir maç ortaya çıkacaktır. Bu sezon iyi bir Çaykur Rizespor izlettireceğimizin sözünü verdik. Bunu Akhisarspor maçındaki oyunumuzla da göstereceğiz." diye konuştu.

"Oyun planımız kazanmak üzerine olacak"

İyi oyunun yanında puana ihtiyaçlarını olduğunun altını çizen Zehiroğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Ligdeki ilk puanımızı almak istiyoruz. Akhisarspor karşısında oyun planımız kazanmak üzerine olacak. Ortaya koyacağımız mücadele ile Rize'ye bayram öncesinde üç puan ve moralli dönmek hedefindeyiz. Bunu da bireysel hatalardan uzak kalarak başarabileceğimiz düşüncesindeyim."

Zehiroğlu, maçın hazırlıklarını Manisa'da yapacakları son çalışma ile tamamlayacaklarını belirterek, Akhisar'a maç günü geçeceklerini, takımda sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığını sözlerine ekledi. Rize ekibinin Akhisarspor maçına, Gökhan Akkan, Fink, Saadane, Jarabec, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Ali Çamdalı, Musa Çağıran, Umar, Samudio ve Vedat Muriç muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.