Rize kritik randevuda

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Saffet Mete, ligde kalma yarışında tek puan bile kaybetme haklarının olmadığını söyledi.



Mete, yaptığı açıklamada, ligde son hafta oynadıkları Bursaspor maçında elde edilen 6-0'lık galibiyet ile kazanılan üç puanın takımı olumlu yönde etkilediğini belirtti. Ligde kalma yarışında bir puanın bile çok önemli olduğuna değinen Mete, şöyle devam etti: "Maalesef bu sezon son dakikalarda çok puan kaybettik. Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe'ye karşı son dakikalarda yediğimiz golle 1 puandan, ilk yarıda ise Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'e karşı yediğimiz gollerle 2 puandan olduk. Son dakikalarda yediğimiz gollere engel olabilsek 30'un üzerinde puana sahip olabilecektik. Maalesef geri dönüş yok. Telafisi güç puanlar kaybettik. Bu nedenle ligde kalma yarışında Kasımpaşa maçını mutlaka kazanmalıyız. Ligde kalan 4 maçta tek puan kaybetme hakkımız yok."