"Rize maçı final gibi olacak"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay , Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 12 Mart Pazar günü karşılaşacakları Çaykur Rizespor'u yenerek, yeniden çıkışa geçmek istediklerini bildirdi.

Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği basın toplantısı nda, ligin ikinci yarısında oynadıkları karşılaşmalarda almaları gereken puanları aldıklarını söyledi. Akhisar Belediyespor ve Galatasaray karşılaşmalarından mağlubiyet ile ayrıldıklarını anımsatan Çalımbay, Galatasaray karşısındaki mağlubiyetin kendisini çok üzdüğünü ifade etti. Yenik duruma düşmelerine rağmen beraberliği yakaladıklarını ve bireysel bir hata nedeniyle mağlup olduklarına dikkati çeken Rıza Çalımbay, "Mağlup olmamız kadar Diego'nun bu maçta yaşadığı sakatlık da bizi çok üzdü. Diego, 5-6 hafta oynamayacak. Diego o maçta sakatlığı nedeniyle çıkmamış olsaydı maçın sonucu farklı olurdu. Futbol un içinde bunlar var. Çok ciddi bir iş. Son dakika golü hem bizi hem de maçın başından bu yana bizi destekleyen taraftarımızı kötü etkiledi. Mutlu olduğumuz tek şey ikinci yarıda ortaya koyduğumuz performans. Bu performansın üstüne çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.



Eksik çok

Bu hafta sakatlıklar ve kart cezalıları nedeniyle defans kurgusunda zorlandığını aktaran Çalımbay, "Sakıb, Yekta, Motta ve Diego oynayamayacak. Sakıb'ın gördüğü kart, profesyonel bir oyuncunun görmemesi gereken bir kart. Sakatlığı süren El Kabir'in de ne olacağı belli değil. Bambaşka bir defans kurgusuyla maça çıkacağız. Bayağı sıkıntımız var. Yerlerine oynayacak arkadaşlar en iyisini yapacak." ifadelerini kullandı. Çaykur Rizespor karşılaşmasının kendileri için final gibi bir maç olacağının altını çizen Çalımbay, şunları kaydetti: "Rize için de bizim için de çok önemli bir maç. Bizim iyi bir sonuçla ayrılmamız gerekiyor. Çıkışa geçmemiz ve oynadığımız oyunun hakkını almamız gerekiyor. Her şeyin farkındayız. Zor bir maç olacağının farkındayız. İki haftadır kaybettiğimiz maçların telafisini yapmalıyız. Bu maçı kaybetmek istemiyorum. Sahada yapılması gereken ne varsa yapacağız. Beşiktaş maçı ve milli maç için verilecek ara bizim için önemli. Sezonu ilk 10 içerisinde bitirmek istiyoruz. Seneye de iyi transferler yaparak, yüzde 100 ileriye oynayan bir takım olacağız."