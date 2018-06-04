Rize, menajerlere karşı

Gelecek sezon Süper Toto Süper Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor'da, kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, "Bazı gerçeklerin menajerler tarafından görülmesi lazım. Menajer sisteminin futbolumuza katkısı olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Yardımcı, yaptığı açıklamada, kulüplerin her transfer döneminde sorunlarının arttığını, doğru transfer politikası için çözüm yollarının bulunması ve ortak akıl oluşması gerektiğini belirtti. Transferde kulüplerin adım atamamasının geçmişten gelen yanlış transfer ve biriken ekonomik sıkıntılardan kaynaklandığına işaret eden Yardımcı, "Türk futbolunda durum iç açıcı değil. Kamuoyuna yansıyan sıkıntılar artarak devam ediyor. Piyasadaki hareketsizlik dikkati çekiyor. Bütün kulüpler kadroyu ve bütçeyi daraltmak istiyor. Türk futbolundaki sıkıntıyı gözardı etmemek lazım." diye konuştu.

Başkan Yardımcı, Türk futbolunda menajerlerin kulüpleri düşünmesi gerektiğini kaydederek, şöyle devam etti: "Bazı gerçeklerin menajerler tarafından görülmesi lazım. Menajer sisteminin futbolumuza katkısı olduğunu düşünmüyorum. Bu sistemde her şey kulüpten gidecek. Kulüpler bitti. Artık kulübün nesi gidecek? UEFA önümüzü kesiyor, yaptırım uyguluyor, transfer tahtası kapanıyor. Bitti artık, şakası yok. Geçmişte üç yılda bir kulüp batıyordu, şimdi senede üç kulüp batıyor. Süper Lig'den düşen amatör lige doğru gidiyor. Frenler tutmuyor, bunun dengelenmesi lazım."

Transferde konuşulan rakamların çok yüksek olduğunu ve futbolu idare eden yöneticilerin artık boşa para harcamaması gerektiğine dikkat çeken Yardımcı, "Maddi açıdan transferde konuşulan rakamları Türk futbolu kaldırmaz. Konuşulan rakamları üç büyükler kaldıramıyorsa biz nasıl kaldıralım? Rize bu rakamları ödeyemez. Herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu takımlarında işlerin çok daha zor ilerlediğine dikkati çeken Yardımcı, "Seyircimiz yok denecek kadar az. Tribün hasılatından fazla ceza ödedik. Seyirci elbette başarıya gelecek, kalıcı olmak için masraf ediyoruz. Çok daha küçük bütçelerle yarışıyoruz. Eğer genç futbolcu takıma monte edemezsek Çaykur Rizespor yaşamaz. Yabancı oyuncularda da çok dikkatli olmalıyız." şeklinde konuştu.

Yardımcı, transfer politikaları doğrultusunda ilerlediklerini belirterek, takip ettikleri, görüştükleri ve bir hafta içerisinde kadrolarına katacakları bazı oyuncular olduğunu söyledi.

"Sabır göstermemiz lazım"

Sakin kalarak, parayı doğru kullanarak ilerlemek istediklerini dile getiren Yardımcı, "Sabır göstermemiz lazım. Eksikliklerimizi biliyoruz. Kadromuza 9-10 ve 5 numara garanti adam katmamız lazım. Ardından takip ettiğimiz 3-4 genç oyuncu var. Bunları da İbrahim Üzülmez hocamıza teslim ederek takıma monte etmesini isteyeceğiz. Bu sezon ligdeki ana yol haritamız bu olacak." dedi.

Yardımcı, mevcut kadronun genç olduğuna işaret ederek, "Genç takımımızın olması avantaj. Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz zaman ligde kalıcı bir takım oluşacak." değerlendirmesinde bulundu. Bütün sorunları bir anda çözme imkanlarının olmadığını ifade eden Yardımcı, transfer komitesinin derin çalıştığını, iç transferde Samudio'nun transferini tamamladıklarını, bonservisinin yarısını aldıklarını, Samudio'nun 3 yıl daha futbolcuları olduğunu kaydetti.

Hasan Kemal Yardımcı, kaleci Gökhan Akkan ile görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "Bir an evvel 3 yıllık daha mukavele imzalamasını arzu ediyoruz. Gökhan'ın bizde kalmasını istiyoruz. Gökhan'ın oynayacağı kulüp kendisini sevdirdiği Çaykur Rizespor olmalıdır. Robin Yalçın ile de işi bitirdik. Son anda beklenmedik bir şey olmazsa sıkıntı görmüyorum." diye konuştu. Takım kaptanı Leonard Kweuke ile 11 Haziran'da görüşeceklerini aktaran Yardımcı, Kweuke meselesinin sorun olmadan, bir an evvel çözülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.