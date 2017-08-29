Rize'nin eksikleri var

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, ligde geride kalan haftaları kayıpsız atlatmalarına rağmen eksikleri olduğunu ve bunları gidermek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.



Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde üç maçta 9 puan topladıklarını hatırlattı. Bu durumun takıma moral olarak olumlu yansıdığını aktaran Karaman, üç maç sonunda yapılan analizlerde eksiklerin göze çarptığını da belirtti. Hazırlıklara ara vermeden devam edildiğini anlatan Hikmet Karaman, Gümüşhanespor ile hazırlık maçı oynayacaklarını dile getirdi. Takımların lige hazır başlaması gerektiğine değinen Karaman, şöyle devam etti: "Türkiye'de tam kadro kampa gidemiyoruz. Hazır bir kamp dönemi geçiremiyoruz. Gidenler gelenler nedeniyle sezona tam hazırlanamıyoruz. Lig başlıyor ve oyuncu değişiklikleri takımın balansını bozuyor. Takımın ortak fikri eksiklerimiz olduğu yönünde. Eksiklerimizi gidereceğiz. Takım oyununda geliştirmemiz gereken yönler var. Bazı takımlar çok iyi görüntü veriyor. İlk üç haftada bu lig ile Süper Lig arasında bir fark göremedik. Kaliteli ayaklar var ama çıtayı biraz daha yükseklere çekmemiz lazım."

Karaman, transferde arayışların sürdüğüne dikkati çekerek, "Halil İbrahim Sönmez ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Pozitif bir şekilde sonuçlandı. İnşallah önümüzdeki haftalar kendisinden faydalanırız. Yiğithan Güveli konusunda Aykut Kocaman ile görüştük. Brezilya'da transfer çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Geçmişten ders almaya çalıştıklarını vurgulayan Karaman, "Geçen seneden içimizde bir uhde var. Bizim tek hedefimiz takımın buradan hemen çıkması. Diğer konular bizim geliştirmemiz gereken yönler. Eksiklerimizi gidermek için çalışacağız." diye konuştu. Kweuke'nin takım için değerli olduğunu anlatan Karaman, "Oyunculara geçiş sürecinde sahip çıkmamız lazım. Transfer henüz kapanmadı. Öyle kötü bir ortamdayız ki oyuncuların kafası karışıyor. Robin'i ancak düzelttik. Kweuke temposunu artırıyor, farkı görüyoruz." ifadelerini kullandı. Karaman, milli takımlara gelecek dönemde çok oyuncu vereceklerine inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Gökhan Akkan'ın performansı son derece iyi. Görev verildiği zaman çok rahatlıkla oynayacak seviyeye geldi. Bu çalışma devam ettiği müddetçe mutlaka milli takıma gidecek. Alınan kararlara saygılıyım. Biz bu ligde oynuyor diye oyuncularımıza farklı bakmıyoruz. Yeter ki gelişerek bu çıkışı devam ettirsinler. Oğulcan Çağlayan'ın seçilmesi yeterli değil, birçok arkadaşımız daha mutlaka gidecek."