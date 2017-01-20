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Rize seri peşinde

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Saffet Mete, "Atiker Konyaspor maçında alacağımız sonuç, ligdeki durumumuz açısından son derece önemli. Kazanıp orta sıralara tutunmak istiyoruz" dedi

20 Ocak 2017 Cuma 14:11
Rize seri peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Saffet Mete, Atiker Konyaspor maçını kazanarak ligde orta sıralarda tutunmak istediklerini söyledi.

Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ikinci bölümüne Aytemiz Alanyaspor galibiyeti başladıklarını anımsatarak, bunun kendileri açısından önemli bir moral kaynağı olduğunu belirtti. Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamalarına rağmen puan açısından çok gerilerde olduklarını vurgulayan Mete, galibiyet serisine ihtiyaç duyduklarına işaret etti. Mete, ligde kalan haftaların çekişmeli geçeceğini kaydederek, "Bu nedenle bir an önce alt sıralar ile aramızdaki puan farkını açmak zorundayız. Bunun için iç saha veya deplasman ayırımı yapmadan her maça farklı bir final havasında çıkıyoruz. Rakibimiz Atiker Konyaspor'un gücünü biliyoruz ama galibiyete çok ihtiyacımız var. Atiker Konyaspor maçında alacağımız sonuç bizim ligdeki durumumuz açısından son derece önemli. Kazanıp orta sıralara tutunmak istiyoruz." diye konuştu. Atiker Konyaspor'un önemli seyirci desteği olduğunu vurgulayan Mete, "Anadolu'da seyirci desteğini arkasına alan sayılı ekiplerden biri. Her türlü övgüyü hak ediyor. Bizim için çok çekişmeli bir 90 dakika olacak. Mücadeleyi sonuna kadar sürdürüp inşallah üç puanı alan taraf oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özkahya yönetecek
Atiker Konyaspor ile Çaykur Rizespor arasında yarın saat 16.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Karadeniz temsilcisinin, Atiker Konyaspor karşılaşmasına Gökhan Akkan, Mehmet Akyüz, Oboabona, Ümit Kurt, Özgür Çek, Saadane, Petrucci, Janster, Dhurgham İsmail, Oğulcan Çağlayan ve Kweuke 11'iyle çıkması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigÇaykur RizesporSaffet Mete
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