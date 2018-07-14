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Rize, sezona damga vurmak istiyor

Çaykur Rizesporlu futbolcu Ali Çamdalı, "Süper Lig, bireysel transferlere baktığımızda, çok iyi takımlara sahip. Biz de hedeflediğimiz yere ulaşıp, sezona damga vurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı

14 Temmuz 2018 Cumartesi 13:36
Rize, sezona damga vurmak istiyor

Çaykur Rizesporlu futbolcu Ali Çamdalı, Spor Toto Süper Lig'de iyi mücadele ederek sezona damga vurmak istediklerini söyledi.

Takımının Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği kampta açıklamalarda bulunan Ali Çamdalı, sezona iyi başlamak istediklerini belirterek, "Sezon başındaki ağır idmanlar umarım bizi iyi yerlere taşır. İnşallah bu idmanların karşılığını sezon içinde alırız." dedi. Ali Çamdalı, takım arkadaşlarıyla Rizeli taraftarların gönlünü fethetmek için gayret göstereceğini dile getirerek, şunları kaydetti: "En son Atiker Konyaspor'da oynadım ve inanılmaz taraftar kitlesi vardı. Çaykur Rizespor'da da böyle bir taraftar kitlesini yakalamayı hedefliyorum. O yüzden takım arkadaşlarımla iyi performans sergileyip onların da bizimle gelmelerini sağlamak istiyoruz. Rize zor bir deplasman ve onlarla stadımızı doldurup sahayı daha zor hale getirmek istiyoruz. İnşallah umduğum bireysel hedefi onlarla yakalarım."

"Damga vurmak istiyoruz"

Ali Çamdalı, Süper Lig'de mücadele eden takımların kaliteli oyunculardan oluştuğunu vurgulayarak, "Süper Lig, bireysel transferlere baktığımızda, çok iyi takımlara sahip. Biz de hedeflediğimiz yere ulaşıp, sezona damga vurmak istiyoruz. Bunun için çok çalışıp iyi bir takım olmak gerekiyor. Bu samimiyeti ve şeffaflığı yakalarsak inanıyorum ki iyi bir sezon bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Bütün rakiplerine saygı duymaları gerektiğini aktaran tecrübeli futbolcu, "Bütün rakiplerimiz iyi ve hepsine saygı duymak gerekiyor. Ayrıca hiçbir maç kolay değil. Yani şu maçı kolay alırız diye bir düşüncemiz yok." şeklinde görüş belirtti. Ali Çamdalı, ligde her maça ayrı şekilde hazırlanmaları gerektiğini anlatarak, "Kasımpaşa maçı ile sezona içeride başlıyoruz. Bunun bizim için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle iyi başlayıp, sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 14.07.2018 13:45
Anahtar Kelimeler:
Süper LigSpor Toto Süper LigFutbolÇaykur RizesporAli Çamdalı
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