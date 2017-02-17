Rize stadı maça yetiştirilecek

Spor Toto Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak maç öncesinde kentte iki gündür etkili olan kar yağışının ardından Çaykur Didi Stadı'nda 30 santimetreyi bulan karın temizleme çalışmaları devam ediyor.



Yoğun kar yağışının devam ettiği kentte stat zeminin zarar görmemesi için çim özel örtü ile korunurken, saha yapay güneş panelleri ile ısıtılıyor. Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Saffet Mete, yaptığı açıklamada, iki gündür etkili olan kar yağışının aldıkları tedbirler sayesinde stat zeminini etkilemediğini söyledi. Sabah saatlerinden itibaren 15 kişilik ekip ile temizlik çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Mete, "Bir aksilik olmadığı müddetçe temizlik çalışmalarını yürüteceğiz. Yarın kar yağışı beklenmiyor. Stat zemini de sabah saatlerinde hazır olacaktır. Stat özel örtü ile korunuyor. Maçın oynanmasını engelleyecek herhangi bir olumsuzluk görünmüyor." ifadelerini kullandı. Mete, çimin hibrit olduğunu maçın son derece iyi bir zeminde oynanacağını sözlerine ekledi.