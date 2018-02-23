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Rize, Süper Lig'e inanıyor

Çaykur Rizesporlu futbolcu Recep Niyaz, "Sezonu zirvede tamamlayarak Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu

23 Şubat 2018 Cuma 13:07
Rize, Süper Lig'e inanıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu Recep Niyaz, ligin ilk sırasında yer aldıklarını, sezon sonuna kadar da zirvede kalmak istediklerini söyledi.

Recep Niyaz, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üst üste çok önemli iki galibiyet elde ettiklerini bunun devamını da getireceklerini belirtti. Yola emin adımlarla devam etmek istediklerini ifade eden Recep, şunları kaydetti: "Rakiplerimizi değil kendimizi düşünüyoruz. Biz kazandıkça rakiplerimiz biraz daha panik yaşayacak. Alt sıralardan gelerek bunu yaşayan bir takımız. Şimdi zirvedeyiz ve sezon sonuna kadar da zirvede kalmak istiyoruz. İyi bir ekip olarak iyi mücadele ediyoruz. Ligin en fazla gol atan takımıyız. Her maçta gol atabilecek kapasiteye de sahibiz. Sezonu zirvede tamamlayarak Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum."

Kendi performansını da değerlendiren Recep, "Zaman zaman performans düşüklüğü yaşadığım oluyor. Hocamız formda olan kimse formayı ona veriyor. Ben de iyi gittiğimi düşünüyorum. Son iki maçta oyuna sonradan girip katkı sağlamaya çalıştım. İnişler çıkışlar olabilir. Performansımı yukarıda tutmak istiyorum." diye konuştu.

"Katkı sağlayama çalışıyorum"

Çaykur Rizespor’un Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique Oliveira dos Santos ise kendi performansından çok takımın başarısını düşündüğünü söyledi. Çok iyi çalıştıklarını anlatan Santos, şöyle devam etti: "Ne kadar iyi antrenman yaptığımızın sonucunu sahada görüyoruz. Takımın başarısına odaklandım. Bundan da çok mutlu oluyorum. Hocam bana görev verdiği zaman çıkıp elimden gelini yaparak takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Galip geldiğimiz maçtan sonra takımla birlikte bunu paylaşmak ve bu mutluluğu yaşamak çok güzel. Hiçbir şey bundan daha değerli değildir."

Santos, Çaykur Rizespor'da sezon sonuna kadar kiralık olarak oynadığını hatırlatarak, "Ben sadece maçlara odaklandım. Oynayacağımız maçlarla birlikte şampiyonluğa odaklı olarak yaşıyorum. Kalıp kalmayacağımı düşünmüyorum. Çaykur Rizespor'un bana yaklaşımı çok iyi. Bundan da memnunum. Sezon sonunda şartlar oluşur, Çaykur Rizespor da benimle devam etmek isterse bu da olur." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporFutbolRecep NiyazSpor Toto 1. Lig
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