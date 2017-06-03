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Rize Süper Lig'e veda etti: 1-0

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor karşısında kazansa da üç puan Spor Toto Süper Lig'de kalmak için yeterli olmadı

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Rize Süper Lig'e veda etti: 1-0
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan Çaykur Rizespor, rakibini 1-0'lık skorla devirse de Trabzonspor - Bursaspor maçından beklenen sonuç gelmeyince Spor Toto Süper Lig'e veda eden son takım oldu.
Çaykur Rizespor'a Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyeti getiren gol, 45. dakikada Süleyman Koç'un penaltı atışıyla geldi ve mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bursaspor'un Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmesiyle, Çaykur Rizespor ligi 36 puanla 16. sırada tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e veda etti.

Süper Lig'e daha önceden veda etmesi kesinleşen takımlar Gaziantepspor ve Adanaspor olmuştu.
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