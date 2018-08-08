Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96340
ALTIN
206.311
DOLAR
5.2975
STERLİN
6.8170
EURO
6.1422

Rize, taraftar desteği istiyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Kasımpaşa karşısında saha ve taraftar avantajını kullanıp, sahadan güzel bir sonuçla ayrılacaklarını düşündüğünü dile getirdi

08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:47
Rize, taraftar desteği istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, 2018-2019 sezonuna iç sahada oynayacakları maçla iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti.

Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sakatlıksız, güzelliklerin olduğu ve sadece futbolun konuşulduğu bir lig olmasını temenni ettiğini söyledi. Teknik direktör Üzülmez, her maçın zor olduğunu belirterek, "İlk maçımızı Kasımpaşa ile oynayacağız. İlk beş haftaya baktığımız zaman, çok fazla transfer yapan takımımızın, takım olma yolunda biraz zamana ihtiyacı var. Hem kendi açımızdan hem de rakip takım açısından baktığımız zaman, beraber oynamaya alışık hale gelmiş, yüzde 95'ini korumuş, saha içerisinde birlikte oynamayı iyi bilen bir takıma karşı oynayacağız." diye konuştu.

Kasımpaşa maçının kolay olmayacağını ifade eden Üzülmez, şöyle devam etti: "Düşüncemiz ve isteğimiz tamamen Çaykur Rizespor'u iyi yerlere getirmek için var gücümüzle mücadele edip sahadan istediğimiz sonuçla ayrılmak. Puan ve puanların ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Kendi taraftarımızın önünde saha avantajımızı da iyi bir şekilde değerlendirip bu maçtan güzel bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum. Burada taraftarımıza da çok büyük bir görev düşüyor."

"Taraftarımız bize sahip çıksın"

Takımın daha fazla sahiplenilmesi gerektiğinin altını çizen Üzülmez, şunları kaydetti: "Taraftar bizim arkamızda olduktan sonra daha başarılı olacağımıza inananlardanım. Taraftarımız bize sahip çıksın ve destek olsun. Belki beş haftalık süre içerisinde mücadele anlamında sıkıntı olmaz ama oyun anlamında oyuncuların birbirlerini çok fazla tanımamasından kaynaklanan sıkıntılar olabilir. Saha içerisinde Çaykur Rizespor formasını ve armasını en iyi şekilde taşıyan ve gösteren bir oyuncu grubu olacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Zor bir maçtır. Zorluğun üstesinden gelebilecek bir oyuncu grubuna sahibim. İnşallah bizim için iyi geçer. Lige iyi bir başlangıç yaparız."

Futbolcu Umar: "Çok heyecanlıyız"

Yeşil-mavili ekibin yeni transferlerinden Aminu Umar ise yaptığı açıklamada "Hem ben hem de takım arkadaşlarım çok heyecanlıyız. Bir an önce başlaması için sabırsızlanıyoruz." dedi. Osmanlıspor'da oynadığı dönemde geçen sezonu çok kötü geçirdiğini dile getiren Umar, "Küme düştük. Daha sonra Çaykur Rizespor'dan teklif gelince burayı seçtim. Çaykur Rizespor'da olmaktan çok mutluyum. Burada yeni bir ortam ve oluşum var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu. Umar, taraftarlara, "Hayde uşaklar gelun maça, destek ister bu atmaca." diye seslendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aminu UmarÇaykur RizesporFutbolİbrahim ÜzülmezSpor Toto Süper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VAR hakemlere anlatıldı
VAR hakemlere anlatıldı
Yeniler sezondan umutlu
Yeniler sezondan umutlu
Başakşehir'in rakibi Burnley
Başakşehir'in rakibi Burnley
Kartal'a kolay rakip
Kartal'a kolay rakip
Trabzon'un lig başlangıçları iyi
Trabzon'un lig başlangıçları iyi
En çok kral Galatasaray'dan çıktı
En çok kral Galatasaray'dan çıktı
Lig'in lideri Fenerbahçe
Lig'in lideri Fenerbahçe
Bir galibiyete 2,6 milyon lira
Bir galibiyete 2,6 milyon lira
İşte takım takım lig kariyerleri
İşte takım takım lig kariyerleri
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim