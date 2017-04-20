Mustafa Saral, yaptığı açıklamada, 22 Nisan Cumartesi günü oynayacakları mücadelenin beklenenin aksine kolay olmayacağını belirterek, "Şampiyonluk yarışında çok zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Takımımız, verilen aradan sonra lige galibiyetle dönmek istiyor. Bu mücadeleyi önemli bir viraj olarak görüyoruz. Rizespor ligde alt sıralarda ama çok iyi mücadele eden bir ekip. Ligdeki son maçlarını da kazanarak moral buldular. Ligde Rizespor yarı final, Beşiktaş final maçımız olacaktır." ifadelerini kullandı. Çaykur Rizespor’un ligde kalma mücadelesi veren tehlikeli bir takım olduğunun altını çizen Saral, şunları kaydetti: "Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bizim de Çaykur Rizespor’un da mutlaka galibiyete ihtiyacı var. Takımımıza güveniyoruz, oyuncularımız 3 puan için ellerinden gelen tüm mücadeleyi sahaya koyacaktır. Galatasaray karşısında alınan farklı galibiyet takımımıza moral verdi. Bu moral ile Rizespor’u da yenerek, yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz."
"Rize yarı final, Beşiktaş final maçı olacak"
Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, Çaykur Rizespor ile sezonun en önemli maçlarından birini oynayacaklarını söyledi. Saral, Beşiktaş maçının ise final maçı olduğunu belirtti
20 Nisan 2017 Perşembe 18:35
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Mustafa Saral, yaptığı açıklamada, 22 Nisan Cumartesi günü oynayacakları mücadelenin beklenenin aksine kolay olmayacağını belirterek, "Şampiyonluk yarışında çok zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Takımımız, verilen aradan sonra lige galibiyetle dönmek istiyor. Bu mücadeleyi önemli bir viraj olarak görüyoruz. Rizespor ligde alt sıralarda ama çok iyi mücadele eden bir ekip. Ligdeki son maçlarını da kazanarak moral buldular. Ligde Rizespor yarı final, Beşiktaş final maçımız olacaktır." ifadelerini kullandı. Çaykur Rizespor’un ligde kalma mücadelesi veren tehlikeli bir takım olduğunun altını çizen Saral, şunları kaydetti: "Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bizim de Çaykur Rizespor’un da mutlaka galibiyete ihtiyacı var. Takımımıza güveniyoruz, oyuncularımız 3 puan için ellerinden gelen tüm mücadeleyi sahaya koyacaktır. Galatasaray karşısında alınan farklı galibiyet takımımıza moral verdi. Bu moral ile Rizespor’u da yenerek, yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz."