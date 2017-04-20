"Rize yarı final, Beşiktaş final maçı olacak"

Mustafa Saral, yaptığı açıklamada, 22 Nisan Cumartesi günü oynayacakları mücadelenin beklenenin aksine kolay olmayacağını belirterek, "Şampiyonluk yarışında çok zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Takımımız, verilen aradan sonra lige galibiyetle dönmek istiyor. Bu mücadeleyi önemli bir viraj olarak görüyoruz. Rizespor ligde alt sıralarda ama çok iyi mücadele eden bir ekip. Ligdeki son maçlarını da kazanarak moral buldular. Ligde Rizespor yarı final, Beşiktaş final maçımız olacaktır." ifadelerini kullandı. Çaykur Rizespor’un ligde kalma mücadelesi veren tehlikeli bir takım olduğunun altını çizen Saral, şunları kaydetti: "Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bizim de Çaykur Rizespor’un da mutlaka galibiyete ihtiyacı var. Takımımıza güveniyoruz, oyuncularımız 3 puan için ellerinden gelen tüm mücadeleyi sahaya koyacaktır. Galatasaray karşısında alınan farklı galibiyet takımımıza moral verdi. Bu moral ile Rizespor’u da yenerek, yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz."



"Benim için özel bir maç"

Mustafa Saral, kendisinin Rizeli olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu: "Rize benim memleketim. Bu nedenle benim için özel bir maç olacak. Tabii ki Rize’de hedefimiz deplasmandan galip ayrılmak. Umarım biz bu maçı kazanırız, Rizespor da kalan maçlarını kazanarak ligde kalmayı başarır. Memleketimin takımına bizden sonraki maçlarında başarılar diliyorum." Mustafa Saral, Brezilyalı oyuncuları Doka’nın da iyileşmesiyle, takımda uzun süredir sakatlıkları süren Bekir İrtegün ve Egemen Korkmaz dışında eksik bulunmadığını da aktardı.

"Adebayor çok mutlu"

Saral, Galatasaray maçında 3 gol atarak "hat-trick" yapan ve ligdeki gol sayısını 5’e yükselten Emmanuel Adebayor’un da moralinin çok yüksek olduğunu ifade etti. Adebayor’a çok güvendiklerini ve onun da bu güveni boşa çıkarmadığını vurgulayan Mustafa Saral, "Adebayor, dünya çapında bir oyuncu. Takımımıza yetenekleri ve deneyimi ile büyük güç katıyor. Birlikte çok daha büyük başarılar kazanacağız." şeklinde konuştu.