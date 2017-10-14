Rize yarıştan kopmak istemiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, rakipleri ile aralarında oluşan puan farkını kapatmaları gerektiğini söyledi.

Yardımcı, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla bir iş yerinde düzenlediği basın toplantısında, doğruları yapma gayretini gösterdiklerini vurguladı. Çaykur Rizespor'un masraflarının Süper Lig düzeyinde olduğuna işaret eden Yardımcı, yokuşlu ve virajlı bir merdiven çıktıklarını ve bunun gelecek yıl mayıs ayına kadar devam edeceğini aktardı. Yardımcı, her şeye rağmen hedefe ulaşma inançlarının tam olduğuna dikkati çekerek, "Teknik direktör değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Bu hafta karşılaşacağımız Samsunspor da teknik direktör değişikliğine gitti. Her yeni teknik direktör takımlara olumlu yansır. Bu, oyun anlamında hem bize hem rakibe yansıyacaktır. Zorlu, hararetli bir dönem var önümüzde. Bu dönemin önemini bilerek çalışıyoruz." diye konuştu.

Taraftarlardan desteklerini esirgememelerini isteyen Yardımcı, "Çok sevginin de ilgisizliğin de zararı var. Biz bu ayarı yaparak yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Yardımcı, yeni oluşan yönetimin takımı ve şehri tanımaya çalıştığını anlatarak, şu değerlendirmede bulundu: "Yılbaşına kadar eksiğimiz, günahımız nedir bunları göreceğiz. Önemli gündem maddelerimiz var. Ekonomi ve yönetim anlamında alacağımız tedbirler var. Şampiyonluk yarışında oluşan puan farkını kapatmamız gerekiyor. Bakıldığında ligde inişteyiz. İnşallah Samsunspor maçı ile yeniden çıkışa geçeriz." Türk futbolunun kurtuluşu için en az 10 takımın Altınordu Kulübünün modeline geçmesi gerektiğini dile getiren Yardımcı, kendilerinin de bu hedef doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.