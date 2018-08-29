Rizespor galibiyet istiyor

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, ligdeki ilk galibiyetlerini Antalya deplasmanında almak istediklerini söyledi. Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalyaspor'un genç oyuncularının Beşiktaş maçında ortaya koyduğu mücadelenin takdir edilmesi gerektiğini vurguladı. Futbolda mücadele etmeden, üretmeden başarının gelmeyeceğine dikkati çeken Üzülmez, "Çaykur Rizespor olarak mücadele anlamında sıkıntımız yok. Sadece Erzurumspor maçının ilk 45 dakikasında beklentinin uzağında oyun ortaya konulmasına rağmen genele bakıldığında yüzde 65 topa sahip olan bir takım vardı. Kazanamayınca üzülüyorsunuz ama mücadele anlamında hiçbir sıkıntı yok." dedi. Üzülmez, ligin gediklisi denilen Anadolu takımlarının da sıkıntı yaşadığını anlatarak, "Biz yeni çıkan bir takım olmamıza rağmen geçen yıl mücadele eden ekipten 6 oyuncu sahada yer alırken, zaman zaman takdir edilen bir Çaykur Rizespor var. Bundan sonraki süreçte aynı mantalite içerisinde emin adımlarla yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Antalyaspor maçının kolay olmayacağına dikkati çeken Üzülmez, Beşiktaş'ı yenen Antalyaspor'un taraftar desteğinin çok yüksek olacağını, taraftarların takımlarına sahip çıkmak için stadı dolduracağını kaydetti. "Nasıl ki futbolculuk döneminde bu tür maçları oynamaya alışık bir yapım varsa oyuncularımızı da en iyi şekilde hazırlamak ve Antalyaspor karşısında ligde ilk galibiyetimizi almak istiyoruz." ifadesini kullanan Üzülmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eleştirilere her zaman saygı duyarım. Ligin geneline baktığımızda her şeye rağmen bu ligin gediklisi Akhisarspor, Bursaspor, Alanyaspor gibi takımlardan çok fazla bir farkımız yok. İbrahim Üzülmez'in ortaya koyduğu mücadelesi, karakteri takıma yansımış durumda. Oyuncularımız da umuyorum Antalyaspor deplasmanında kendilerine yakışan bir karakter ortaya koyar ve ilk galibiyetimizi alıp bundan sonraki süreçte yolumuza emin adımlarla devam ederiz."

Boldrin'in transferi

Kayserispor'dan bir yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edilen Fernando Henrique Boldrin konusunda ise şu değerlendirmede bulundu: "Kalitesinden yararlanmaya çalışacağız. Transfer komitesi transferi gerçekleştiriyor, biz gelen oyuncuya sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu işlerde teknik adam olarak bizlerin daha fazla istişare içerisinde olmamız gerekiyor. Boldrin dün aramıza katıldı. Bundan sonra Boldrin'i en iyi şekilde hazırlayıp Antalyaspor maçında kendisinden verim almalıyız." İbrahim Üzülmez, Senegalli Cisse Cheikk ve Adama Gueyegali'nin denenmek için takıma katıldıklarını, hafta içerisindeki transferleriyle ilgili karar vereceklerini sözlerine ekledi.