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Robinho'dan örnek davranış

Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, ALS hastalığına dikkati çekmek için sosyal medyadan başlatılan "acı biber" kampanyasına destek verdi

15 Şubat 2018 Perşembe 13:45
Robinho'dan örnek davranış

Demir Grup Sivasspor'un dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcusu Robinho, sosyal medya üzerinden Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına dikkati çekmek için başlatılan farkındalık kampanyasına destek vererek, acı biber yedi.

Robinho, sosyal medya üzerinden başlatılan "acı biber" kampanyasına destek verdi. "Merhaba, ben Robinho." diye konuşmasına başlayan yıldız oyuncu, videoda, ALS hastalığına meydan okunmasına katıldığı için mutlu olduğunu söyledi. Robinho, videodaki konuşmasında, Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Josef de Souza'ya çağrıda bulunup, "Şimdi Souza aynısını yapmanı istiyorum." diyerek tabaktaki acı biberden yedi.

AA

Son Güncelleme: 15.02.2018 14:04
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGRobinhoFutbolDemir Grup Sivasspor
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