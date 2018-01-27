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Robinho, Sivas'ta çok mutlu

Sivasspor'un yeni transferi Robinho, kırmızı-beyazlı ekibin Süper Lig'de yarın Malatyaspor ile yapacağı maçta forma bekliyor

27 Ocak 2018 Cumartesi 11:05
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Robinho, Sivas'ta çok mutlu

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Brezilyalı yıldız oyuncu Robinho, çok sıkı çalıştığını ve hazır olduğunu belirterek, görev verilmesi halinde Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynayabileceğini söyledi.

Real Madrid, Milan ve Manchester City gibi takımlarda forma giyen Sivasspor'un yeni transferi Brezilyalı golcü Robinho, açıklamalarda bulundu. Sivas'ta henüz 4 gün geçirdiğini, şehir ve kulüple ilgili ilk izlenimlerinin çok iyi olduğunu belirten Robinho, "Sivas küçük bir şehir, insanları sıcak. Taraftarlarımız beni çok iyi karşıladı. Kulübümüzün olanakları da çok iyi. Sivas'a gelmekle çok güzel karar vermişim." dedi.

Robinho, Sivasspor'un transfer teklifinin ardından daha önce kırmızı-beyazlı ekipte görev alan Roberto Carlos ve Cicinho ile görüştüğünü anlatarak, "Carlos ve Cicinho gerçekten çok olumlu bilgiler verdi. Sivasspor ve taraftarlar hakkında bilgiler aldım. Kulübün çok iyi olanakları olduğunu söylediler ve pozitif konuştular." ifadelerini kullandı. Sivasspor'a gelmeden önce de Süper Lig hakkında bilgi sahibi olduğunu dile getiren Robihno, daha önce Fenerbahçe forması giyen Alex de Souza ve Diego sayesinde Türk futbolu hakkında fikir sahibi olduğunu anlattı. Süper Lig'de halen top koşturan isimlerden Fenerbahçeli Josef de Souza'yı tanıdığını aktaran Robinho, "Süper Lig hakkında bilgim var. Çok iyi ve mücadeleci bir lig." şeklinde konuştu.

"Hocamız isterse oynarım"

Robinho, kırmızı-beyazlı ekibin hedeflerine katkı sağlamaya geldiğini ve bunun için elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti. Sivasspor'un Avrupa Ligi'nde mücadele etmesi için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Robinho, hedefe maç maç bakıp, öyle ilerlemek istediklerini ve kazandıkça önlerini daha iyi göreceklerini söyledi. Ligde yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacakları maça da değinen ve kendisini hazır hissettiğini dile getiren Robinho, "Hocamız isterse oynarım. Dört gündür burada çok ağır idmanlar yapıyorum ve çok çalışıyorum. Önemli olan ise takımımızın Malatya'da kazanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Brezilyalı Futbolcu RobinhoDemir Grup SivassporSüper Lig
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