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Rodallega, Beşiktaş'ı seviyor

Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın kart cezalısı olması nedeniyle forma giymesi beklenen Kolombiyalı oyuncu Rodallega, 3 sezonunda da Beşiktaş karşısında gol atmayı başardı

27 Şubat 2018 Salı 11:52
Rodallega, Beşiktaş'ı seviyor

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek kötü gidişatına son veren Trabzonspor'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi.

Bordo-mavili takımın 18 golle en skorer oyuncusu olan Burak Yılmaz, 24. haftada Trabzon'da oynanacak Beşiktaş maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Bu oyuncunun yerine görev yapması beklenen Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega'nın siyah-beyazlı takım karşısındaki gol istatistiği dikkati çekiyor. Türkiye'de geçirdiği 3 sezonda da Beşiktaş'a gol atmayı başaran Rodallega, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Trabzonspor formaları altında siyah-beyazlı takım karşısında oynadığı 5 lig maçında rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

Bordo-mavili futbolcu, Türkiye'de ilk sezonunda (2015-2016) Teleset Akhisar Belediyespor'un evinde Beşiktaş ile oynadığı ve 3-3 biten karşılaşmada takımının 3 golünü kaydeden isim oldu. 2016-2017 sezonunda ise Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olduğu maçta 1 gol atan Kolombiyalı oyuncunun, bu karşılaşmanın uzatma dakikalarında santra çizgisinden yaptığı vuruşta kaleciyi geçen top üst direkten dönmüştü. Rodallega, bu sezon da ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan ve 2-2 tamamlanan karşılaşmada takımının beraberlik golünü kaydetti. 77. dakikada oyuna giren Kolombiyalı oyuncu, 3 dakika sonra kafayla meşin yuvarlağı filelere göndermişti.

Bu sezon 12 golü var

Hugo Rodallega'nın, bu sezon ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 8 gol olmak üzere 12 golü bulunuyor. Bordo-mavili futbolcu, ligde 16 maçta 368 dakika sahada kalarak fazla forma şansı bulamayan oyuncular arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
FutbolRodallegaSpor Toto Süper LigTrabzonspor
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