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Rodallega’dan en iyi başlangıç

​​​​​​​Trabzonspor’da 3. sezonunu yaşayan Kolombiyalı oyuncu Rodallega, ilk 3 haftada attığı 3 golle 4 puanın kazanılmasında önemli rol oynarken, takımında en golcü başlangıcını yaptı

26 Ağustos 2018 Pazar 15:22
Rodallega’dan en iyi başlangıç

Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega, ilk 3 haftada attığı 3 golle takımında en iyi lig başlangıcını yaptı. Slovenya kampında oynanan 4 hazırlık maçında 3 kez rakip fileleri havalandırarak bordo-mavili takımın en fazla gol atan oyuncusu olan Kolombiyalı forvet, bu performansını lige de yansıttı. İlk hafta Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmayı gol atamadan geçiren Rodallega, ikinci hafta 3-1 kazanılan Demir Grup Sivasspor maçında 2, MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada da 1 gol atmayı başardı.

Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle forma şansı bulan Rodallega, ligde 3 maçta 3 gol atarak takımının 4 puan kazanmasında önemli rol oynadı. Kolombiyalı forvet, ilk 3 haftada 5 golün 3'ünü kaydederek Karadeniz ekibinde en golcü oyuncu oldu. Rodallega, 2016-2017 sezonunda forma giydiği ilk 3 maçta gol atamazken, 2017-2018 sezonunda ise ilk 3 haftada 1 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Bu kez beklemedi

Trabzonspor'a 2016-2017 sezonunun devre arasında gelen Hugo Rodallega, ilk 3 haftayı golsüz geçirdi. Kolombiyalı oyuncu, 19. hafta Gaziantepspor, 20. hafta Osmanlıspor, 21. hafta da Aytemiz Alanyaspor maçlarında gol atma başarısı gösteremezken, 22. hafta deplasmanda 1-1 biten Atiker Konyaspor maçında ilk golünü kaydederek suskunluğunu bozdu.

Rodallega, 2017-2018 sezonunda ise 3. haftada golle tanışarak, 1 gol kaydetti. İlk hafta Atiker Konyaspor maçını golsüz geçiren, ikinci haftadaki Fenerbahçe maçında kadroda olmasına karşın forma şansı bulamayan Kolombiyalı forvet, 3. hafta 3-2 kaybedilen Göztepe maçında 1 gol attı. İlk sezonunda 4. maçta, ikinci sezonunda 3. haftada gol atan Rodallega, bu sezon ikinci haftada golle tanıştı.

Burak Yılmaz'ı yakaladı

Rodallega, geçen sezon ilk 3 haftada 3 gol atan Burak Yılmaz'ın performansını da yakaladı. Geçen sezon ilk hafta 2-1 kazanılan Atiker Konyaspor maçında 2 gol, 2-2 biten Fenerbahçe maçında 1 gol atan Burak Yılmaz takımına 4 puanlık katkı yaparken, Rodallega'nın aynı sayıda gol attığı bu sezon ilk 3 maçta da Trabzonspor aynı puanı topladı.

14 gol kaydetti

Hugo Rodallega, Trabzonspor'da lig maçlarında toplam 14 gol kaydetti. Bordo-mavili futbolcu, 2016-2017 sezonunda 15 maçta 6, 2017-2018 sezonunda 23 maçta 5, bu sezon da 3 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

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