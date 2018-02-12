Roma'nın yeni kralı Cengiz

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında Benevento'yu 5-2 yendikleri maçta sergilediği performansla kulübünün sosyal medyadaki Twitter hesaplarına damga vurdu.

Ligde geçen hafta Hellas Verona'yı 1-0 yendikleri maçta takımının tek golünü atarak dikkati çeken, Benevento karşılaşmasında ise 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, Roma'nın Türkçe, İtalyanca ve İngilizce Twitter hesaplarında en çok konuşulan ismi oldu. Cengiz'in karşılaşmada ilk kez fileleri havalandırarak skoru 3-1'e getirmesinin ardından sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesaplarında Türk bayrağı ve milli oyuncunun Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçik için asker selamı verdiği fotoğrafı paylaşıldı.

Başkent kulübünün Twitter hesapları, kaydettiği gollerin ardından Cengiz'in arkadaşlarıyla yaşadığı gol sevincinin fotoğrafları ile videolarının yanı sıra Türk bayraklı "emoji"lere de yer verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Cengiz'in Aralık 2002'de Inter formasıyla Lazio'ya 2 gol atan Emre Belözoğlu'nun ardından Serie A'da fileleri 2 kez havalandıran ilk Türk futbolcu olduğu bilgisini de taraftarlarına aktardı. Cengiz Ünder hakkında Twitter hesaplarından yaklaşık 50 kez paylaşımda bulunan Roma, ayrıca maç sonucu fotoğrafını da milli futbolcunun gol sevinciyle taraftarlarına duyurdu. Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen teknik direktör Eusebio Di Francesco, Cengiz Ünder hakkında övgü dolu ifadeler kullanarak, "Cengiz'in bugün yaptığı gibi sorumluluk sahibi alan oyunculara ihtiyacım var. Büyük oyuncuların maçın kaderini değiştirmesinden mutluyum. Cengiz, lider oyuncu olabilir fakat kendisini geliştirmesi gerek. Ek antrenmanlar da yapıyor. İlerleme katederek sahada liderlik rolünü üstlenen oyuncuları seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.