"Ronaldo kızgın, Mbappe'ye yer yok"

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'de kalacağına inanıyor.



Yaklaşık 14.7 milyon euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Ronaldo, haksızlığa uğradığını düşünerek İspanya'dan ayrılmaya karar vermişti. Futbol dünyası iki haftadır bu haberle yatıp kalkıyor. esRadio'ya konuşan Perez, "Cristiano Ronaldo kızgın, biliyorum. Ama bence takımda kalacak. Henüz onunla görüşmedim. Yapmamız gereken tek şey Konfederasyonlar Kupası'nın bitişini beklemek ve görüşmelere başlamak." sözlerini kullandı. Florentino Perez, Ronaldo ile bire bir görüşme yapmamış olsa da, oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile konuştuğunu da sözlerine ekledi.

Mbappe'ye yer bulmak kolay değil!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Kylian Mbappe'nin transfer edilmesi durumunda ilk 11'indeki yerinin garanti olmadığını söyledi. Monaco formasıyla gösterdiği performans sonrası transferin gözdesi haline gelen Mbappe için devler sıraya girerken, Real'in bu yarışta en büyük favori olduğunu söylenmeye başlamıştı. İspanyol devi, Fransız yeteneğe takımda yer açabilmek için bir süredir Gareth Bale ya da Karim Benzema'yı elden çıkarmanın planlarını yapıyordu. Perez, esRadio'ya yaptığı açıklamada, Mbappe'nin Real'e gelmesi durumunda bile işinin kolay olmadığını söyledi. Mbappe'nin çok iyi bir oyuncu olduğunu belirten Perez, "Mbappe çok iyi bir oyuncu ama 18 yaşında Real Madrid'e gelip ilk 11'de oynamak kolay değil. Herkes biraz sabırlı olmalı." ifadelerini kullandı. Perez, Mbappe'yi transfer etmek istediklerini söylerken, "Zinedine Zidane onu uzun süredir tanıyor ve takip ediyor. Mbappe'yi transfer etmek için elimizden geleni yapacağız ama yaşı nedeniyle ona takımda yer bulabilmek bir hayli zor." diyerek sözlerini tamamladı.