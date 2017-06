"Ronaldo'nun ayrılacağına inanmıyoruz"

İspanyol kulübü Real Madrid'in beşinci kez başkanı seçilen Florentino Perez, ülkeden ayrılmak istediği iddia edilen futbolcuları Cristiano Ronaldo ile ilgili temkinli konuştu.



Perez, İspanyol basınında yer alan açıklamasında, "Ne ben ne de Real Madrid'den herhangi biri onun ayrılacağına inanıyor. FIFA Konfederasyonlar Kupası'ndan sonra Ronaldo ile konuşmayı düşünüyorum. Ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı. Portekizli futbolcuyu milli takımdayken rahatsız etmek istemediklerini dile getiren Perez, "Ronaldo, Real Madrid'in futbolcusu ve olmaya da devam edecek. Ronaldo'nun serbest kalma bedeli 1 milyar avro. Gelen bir teklif yok ve onun ayrılacağını düşünmüyorum." yorumunu yaptı. Ronaldo'nun "gerek insan gerekse futbolcu olarak mükemmel biri" olduğunu kaydeden Perez, bazı basın organlarının onu bir suçluymuş gibi göstermesinin Portekizli futbolcuyu rahatsız ettiğini belirtti. Vergi kaçırdığı iddiasıyla Madrid savcılığınca hakkında dava açma başvurusu yapılan Ronaldo ile ilgili çıkan haberler sonrasında Portekizli futbolcunun avukatlık bürosuyla temasa geçtiklerini anlatan Perez, "Ronaldo'nun İngiltere'de oynadığı dönemde sahip olduğu ve hiçbir sorun yaşamadığı şirket, Real Madrid'de oynarken de var oldu. Her şey bir yanlış anlama olmalı ve kısa sürede açıklığa kavuşturulmalı. Eminim ki, imaj gelirleriyle ilgili hiçbir beyanını saklamadı ve gelirlerini açıkladı. Ama uyuşmazlık var mı onu bilmiyorum. Eğer var ise bu mahkemeye ve sonrasında Yüksek Mahkeme'ye taşınacaktır. Ama şimdiden bir suçlu imajı vermek normal değil." değerlendirmesinde bulundu.

Asensio gelecekte Altın Top ödülünü kazanır

Öte yandan, Real Madrid'in 21 yaşındaki oyuncusu Marco Asensio'dan da övgüyle bahseden Perez, "Asensio'nun gelecekte Altın Top ödülünü kazanacağını" savundu. Perez, Real Madrid'in ilgilendiği futbolcular olarak gösterilen Kylian Mbappe ve kaleci Gianluigi Donnarumma ile ilgili sorulara ise "Mbappe, Donnarumma gibi genç futbolcuların hepsi iyi oyuncu. Real Madrid sırası geldiği zaman en iyisini yapacaktır. Real Madrid'e her zaman dünyanın en iyi futbolcuları geldi. (Teknik direktör) Zidane ile konuşmam lazım. Bu konuları derinlemesine çalışmaya devam edeceğiz." yanıtını verdi. Futbolun her yıl hızlı bir değişim gösterdiğini ve kulüpler arasında ekonomik olarak büyük bir rekabet yaşandığını dile getiren Perez, her zaman üst düzeyde kalmak için çalışacaklarını da söyledi.