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Ronaldo'nun Real'den şok isteği

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmak istediği iddia edildi

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Ronaldo'nun Real'den şok isteği

Real Madrid'in mega yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

A Bola'da yer alan habere göre Portekizli yıldız, bu yaz Real Madrid'den ayrılmak istediğini başkan Florentino Perez'e iletti. Son dönemlerde adı vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla gündeme gelen Ronaldo'nun, bu gelişmelerin ardından İspanya'dan ayrılma kararı aldığı iddia edildi. İspanya'da savcılar, Cristiano Ronaldo'yu 2011-2014 yılları arasında 14,7 milyon euro vergi kaçırmakla suçlamış, Ronaldo ise hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Geride kalan sezonda Real Madrid'in ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı şampiyonluklarda büyük katkı veren Ronaldo, 44 resmi maçta 38 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
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