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Ronaldo son kararını vermedi

Real Madrid'den ayrılmak istediği söylenen Cristiano Ronaldo, hukuki çıkmazıyla ve kulüpteki geleceğiyle ilgili son kararını henüz vermedi

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Ronaldo son kararını vermedi

Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo, Konfederasyonlar Kupası'nın ardından Florentino Perez'le bir araya gelecek.

İspanya'dan 14.7 milyon euro vergi kaçırmakla itham edilen Ronaldo, hakkındaki bu soruşturmaya çok sinirlenmiş ve ülkeden ayrılmaya karar vermişti. Real Madrid Kulübü, bu şok haberin ardından Başkan Florentino Perez nezdinde yaptığı açıklamada, Portekizli oyuncudan kendilerine böyle bir talebin gelmediğini savunurken, Ronaldo, Konfederasyonlar Kupası'nın bitmesini bekliyor. Portekiz'le bir uluslararası turnuva şampiyonluğu daha yaşamak isteyen Cristiano, Rusya'daki organizasyonun bitişiyle birlikte avukatlarına talimat verecek ve hem İspanya'da karşılaştıkları legal probmlerle ilgili konumlarını, hem de Real Madrid'deki geleceğini netleştirecek. Ronaldo'nun, vergi kaçakçılığı suçlamasında iddia edilen miltar olan 14.7 milyon euro'luk parayı ödemek gibi bir niyeti bulunmuyor.
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