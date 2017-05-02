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"Ronaldo'yu geçeli çok oldu"

Barcelona efsanesi Xavi, Cristiano Ronaldo'ya övgüler yağdırdı ancak Lionel Messi'yi tarihin en iyisi olarak gösterdi

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"Ronaldo'yu geçeli çok oldu"

A Bola TV'ye konuşan Xavi, Portekizli oyuncunun çok kaliteli bir isim olduğunu belirtirken, "Messi olmasaydı çok daha büyük övgüler alırdı ama en büyük şanssızlığı, Messi'yle aynı döneme denk gelmiş olması" sözlerini kullandı. Ronaldo'nun doğuştan golcü olduğunu söyleyen Xavi, "Her maçta gol atıyor ve takımına galibiyet getiriyor ancak Messi gibi bir oyuncuyla kıyaslanması büyük talihsizlik. Messi benim için tarihin en iyi futbolcusu. Ronaldo da iyi ama Messi onu geçeli çok oldu!" diyerek sözlerini tamamladı.

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