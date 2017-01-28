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Rooney de Çin yolcusu

Manchester United'da kırmadık rekor, atmadık gol bırakmayan Wayne Rooney hakkında flaş bir iddia var

28 Ocak 2017 Cumartesi 13:03
Rooney de Çin yolcusu

Manchester United tarihine adını altın harflerle yazdıran Wayne Rooney ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

The Sun'da yer alan habere göre Rooney, bir Çin kulübüyle haftalık 1 milyon Sterlin'lik bir pazarlık masasına oturdu. Yıllardır Manchester United forması giyen ve kulübün kaptanlığını yapan Rooney, maddi durumu göze alarak MLS'ten gelen teklifleri reddedip Çin'in yolunu tutacak. Rooney hakkındaki bu iddia gerçekleşirse, İngiliz futbolcu yıllık 52 milyon Sterlin'i cebine koyacak.
Anahtar Kelimeler:
FutbolWayne RooneyÇin
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