"Rövanş maçı seyircisiz oynanamaz"

Fikret Orman, Lyon maçında yaşanan olaylarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile oynadıkları maçtan önce çıkan saha olayları nedeniyle İstanbul'daki rövanş maçının seyircisiz oynanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı ve karşılaşmaya gelecek taraftarlardan "sakin olmalarını" istedi.



''BİZİM HABERİMİZ OLMADAN TARAFTARIMIZA BİLET SATTILAR''

Fikret Orman düzenlediği basın toplantısında "Lyon kulübü bizim talebimiz olmadan 16-17 bin taraftarımıza bilet sattı. Bu durumu biz maçtan önce UEFA'ya ilettik. Lyon Türk taraftarlara üst tribünden bilet satmış. Bu fazla biletler sadece bir tribünden. Bunu para kazanmak için yapmışlar. Sahaya girme olaylarının muhatabı Lyon kulübü. Biz değiliz. olayları başlatanlar da kar maskeli insanlar olduğu tespit edildi." dedi.

''BU OLAYLAR TÜRKİYE'DE YAŞANSAYDI...''

Rövanş maçına da değinen Fikret Orman, "Lyon başkanı takımına güvenmediği için maçın seyircisiz oynanmasını istiyor. Olaylar, bizim stadımızda olsa sorumlusu bizdik. Olayların yüzde 5'i burada yaşansa tüm dünya ayağa kalkardı. Taraftarlarımızdan sakin olmalarını istiyoruz. Lyon kulübünü en iyi şekilde ağırlayacağız. Maçın seyircisiz oynanması gibi bir endişemiz yok." ifadelerini kullandı.