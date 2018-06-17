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Rusya'da Samba yasak

Dünya Kupası favorilerinden Brezilya, gurubundaki ilk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı

17 Haziran 2018 Pazar 23:06
Rusya'da Samba yasak

Stat: Rostov Arena

Hakemler: Cesar Ramos, Marvin Torrentera, Miguel Hernandez (Meksika)

Brezilya: Becker, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro (Dk. 60 Fernandinho), Paulinho (Dk. 67 Augusto), Coutinho, Willian, Neymar, Gabriel Jesus (Dk. 79 Firmino)

İsviçre: Sommer, Lichtsteiner (Dk. 87 Lang), Schar, Akanji, Rodriguez, Behrami (Dk. 71 Zakaria), Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Seferovic (Dk. 80 Embolo)

Goller: Dk. 20 Coutinho (Brezilya), Dk. 50 Zuber (İsviçre)

Sarı kartlar: Dk. 31 Lichtsteiner, Dk. 65 Schar, Dk. 68 Behrami (İsviçre), Dk. 47 Casemiro (Brezilya)

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki E Grubu maçında Brezilya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.

20. dakikada Coutinho'nun ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, top uzaktaki direğe çarpıp ağlarla buluştu ve Brezilya 1-0 öne geçti.

50. dakikada İsviçre'nin kullandığı köşe vuruşunda doğru zamanlamayla yükselen Zuber, altı pastan yaptığı kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

Brezilya'nın son dakikalardaki baskısına rağmen başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıBrezilyaFutbolİsviçre
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