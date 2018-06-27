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Rusya'da üçüncü randevu

2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu son maçında yarın karşılaşacak Japonya ile Polonya, tarihlerindeki ilk resmi müsabakada rakip olacak.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:21
Rusya'da üçüncü randevu

2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu son maçında yarın sahaya çıkacak Japonya ile Polonya, tarihlerinde üçüncü kez karşılaşacak. Daha önce iki kez hazırlık maçında karşılaşan taraflar, ilk resmi maçlarını Rusya'da oynayacak.

Volgograd Arena'da saat 17.00'de başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Bu mücadele öncesinde Japonya'nın 4 puanı bulunurken, elenmesi kesinleşen Polonya puan ile tanışamadı.

Japonya üstün

Japonya ile Polonya arasında geride kalan iki maçta Japonya'nın üstünlüğü görülüyor. Rekabetteki iki maçı da kazanan Japonya, 7 gol attı, kalesinde gol görmedi.

İlk maç 1996'da

Japonya ile Polonya ilk olarak 19 Şubat 1996'da Hong Kong'da karşılaştı. Asya temsilcisi, ilk yarısını 3-0 önde kapattığı mücadelede Polonya'yı 5-0 yendi. İki ekibin, bir sonraki mücadelesi ise 27 Mart 2002'de Polonya'nın Lodz şehrinde oynandı. Japonya bu mücadeleyi de ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanmayı bildi.

Japonya 20. maçında

FIFA Dünya Kupası'nda altıncı kez yer alan Japonya, şampiyona tarihindeki 20. maçına çıkacak. Asya ekibi, geride kalan 19 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. 18 kez gol sevinci yaşayan Japonya, kalesinde ise 25 gol gördü. Tamamı üst üste olmak üzere altıncı şampiyonasını oynayan Asya ekibi 2 kez son 16 turunu görürken, 3 kez ise gruplardan çıkamadı. Japonya, Güney Kore ile 2002 yılında düzenlediği Dünya Kupası'nda son 16 turunda Türkiye'ye 1-0 mağlup olarak elenmişti. Türkiye'nin golü Ümit Davala'dan gelmişti.

Polonya 34. maçına çıkıyor

12 yıl aranın ardından bu büyük organizasyonda yer alan Polonya'nın grubun son karşılaşması öncesinde bir üst tur şansı bulunmuyor. Daha önce 7 kez şampiyonada yer alan Polonya, bugüne kadar 33 maça çıktı, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Bu maçlarda 45 gol atan Polonya, kalesinde de aynı sayıda gol gördü. Avrupa ekibi, 1974 ve 1982 yıllarında oynanan şampiyonalarda üçüncü olarak en büyük başarılarına ulaştı.

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2018 FIFA Dünya KupasıFutbolJaponyaPolonyaSpor
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