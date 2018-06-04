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Rusya'ya karşı 4. randevu

İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan 3 maçta Rusya 2 galibiyet aldı, 1 maç da berabere tamamlandı

04 Haziran 2018 Pazartesi 13:02
Rusya'ya karşı 4. randevu

A Milli Futbol Takımı yarın deplasmanda Rusya ile oynayacağı karşılaşma ile rakibi ile 4. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 3 karşılaşmada Rusya 2 galibiyet alırken, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda ay-yıldızlı ekip, gol atmayı başaramazken, kalesinde ise 2 gol gördü.

Son maç golsüz bitti
İki ekip son olarak 31 Ağustos 2016'da Antalya Stadı'nda oynanan hazırlık maçında mücadele etti. Türkiye ve Rusya arasındaki bu son karşılaşma golsüz sona erdi.

İlk maç 1994'te
Türkiye ve Rusya ilk kez, 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı. İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun 10. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. 22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.

SSCB döneminde 15 maç
Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı. Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.

AA

Son Güncelleme: 04.06.2018 13:03
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeRusyaHazırlık MaçıFutbolA Milli Futbol Takımı
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