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Rusya’da heyecan artıyor

2018 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak şehirlerden başkent Moskova’da coşku yükseliyor

10 Haziran 2018 Pazar 18:43
Rusya’da heyecan artıyor

Rusya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası’nın başlamasına sayılı günler kala heyecan artıyor. Futbol dünyasının en büyük organizasyonunda ülke milli takımlarını desteklemek için turnuvaya ev sahipliği yapacak 11 şehirden biri olan başkent Moskova’ya gelen taraftarların sayısı her geçen gün fazlalaşıyor. Taraftarlar, formaları ve tezahüratları ile Moskova’da başta Kızıl Meydan olmak üzere turistik mekanları da hareketlendiriyor.

Faslı ve Perulular coşuyor

Afrika temsilcisi Fas ve Güney Amerika ekibi Peru’nun taraftarları Moskova’da en dikkati çeken taraftar grupları oldu. Faslı ve Perulu taraftarlar, ülke bayraklarıyla ve tezahüratları ile tüm ilgiyi üzerlerine çekmeyi başardı. Moskova’daki diğer ülke taraftarları da bu eğlenceli anları kameraları ile kaydetmeyi ihmal etmiyor.

Meydanlara ilgi yoğun

Moskova’da alanlara yerleştirilen Dünya Kupası temalı dekorlara, yerli halkın ve turistlerin ilgisi büyük oluyor.  Çocuklar ve yetişkinler, 2018 FIFA Dünya Kupası yazısının önünde fotoğraf çektirmek için uzun süre sırada beklemeyi de göze alıyor.

Anahtar Kelimeler:
RusyaDünya Kupası2018 FIFA Dünya Kupası
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