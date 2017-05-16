TFF 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kalarak ligin bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Malatya ekibinin teknik direktörü İrfan Buz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Buz, Malatya'da ikinci sezonunu geçirdiğini belirterek, göreve geldiği ilk yıl düşme potasında olan bir takımı devraldığını söyledi. O dönem futbol otoritelerinden 10'undan 9'unun Yeni Malatyaspor'un kesinlikle düşeceğini söylediğini anlatan Buz, fakat başarılı olduklarını, ligde kaldıklarını hatta play-off'u kaçırdıklarını kaydetti.

"Rüya ile başladı bütün olayımız"

Buz, bu sezon çalışmalarının play-off'la alakalı olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti: "İyi bir takım kurarak play-off potasında olmak istiyoruz' diye böyle bir hedefimiz vardı. Sadece Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci, bu konuda 'Bu sene neden şampiyonluk olmasın' dedi. Rüya ile başladı bütün olayımız. Sezon başında 10 futbolcumuz vardı. Onun üzerine transferlerimizi yaptık. Burada başkanımızın ve yönetim kurulunun katkısı çok büyük. İstişare ile doğruları bulmaya çalıştık ve lige göre çok önemli bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz. Bütçemiz de belli zaten. Yukarıya oynayan takımlara göre mütevazi bir bütçeyle bu olayın içerisine girdik."

"Hak ettiğimiz bir şampiyonluk"

Sezon başında futbolcularla kampa girdiklerinde çok iyi bir sinerji yakaladıklarını anlatan Buz, "Lige başlarken ilk 4-5 hafta galibiyetler üst üste gelince kendimizi üst sıralarda bulduk. Yine futbol otoriterleri Eskişehirspor, Sivasspor ve Göztepe takımını her zaman favori gösterdi. Her hafta 'ne zaman bu takım takılacak, ne zaman bu takım geride kalacak' diye bekleniyordu. Sonuçta hak ettiğimiz bir şampiyonluk kazandık. Özellikle devre arasında nokta transferler yaptık." diye konuştu. Buz, Ayite, Amutu'nun sakatlıklarıyla ilgili şanssızlıklar yaşadıklarını aktararak, statlarının bakıma alınması nedeniyle 4 iç saha maçını da İstanbul'da oynadıklarını ve bu müsabakaların tamamını kazandıklarını hatırlattı.