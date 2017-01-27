"Sabır ve disiplin ön planda olacak"

Mete, yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ikinci yarısının çok zorlu bir yarışa sahne olacağını, en kısa sürede alt sıralarla aralarındaki puan farkını açmak için mücadele ettiklerini belirtti. Ligde son olarak Atiker Konyaspor karşısında yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini ve bu nedenle puan almayı başaramadıklarını dile getiren Mete, alt sıralardaki takımların kazanmasıyla camia üzerindeki baskının daha da arttığını ifade etti.

Bir an önce toparlanmaları gerektiğini vurgulayan Mete, şöyle konuştu: "Bu nedenle Kardemir Karabükspor maçı çok değerli. Özellikle iç sahada puan olarak istediklerimizi alamadık. Kardemir Karabükspor maçı bir başlangıç olmalı. Rakibimiz çok iyi bir takım ve son hafta sahasında Galatasaray gibi güçlü bir takımı yenmeyi başardı. Sabır ve disiplinin ön planda olacağı, çok zor bir maç olacak. Maçın son anına kadar mücadeleyi elden bırakmamalı ve takıma destek olmalıyız." Mete, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımında olan kaleci Diallo ve Yakoubi'nin bu maçta da görev alamayacağını, sakatlıktan çıkan Orhan Ovacıklı ve Tuszynski ile ilgili kararın ise maç günü verileceğini sözlerine ekledi. Çaykur Rizespor ile Kardemir Karabükspor arasında yarın saat 16.00'da Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.