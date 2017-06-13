Galatasaray yönetiminin sözleşmesi sona eren takımın emektar ismi Sabri Sarıoğlu ile yolları ayırma kararı aldığı öne sürüldü. A Spor'da yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, 32 yaşındaki oyuncuyla sözleşme yenilememe kararı aldı. Galatasaray altyapısından yetişen ve 14 yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen Sabri, 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.
Sabri efsanesi sona eriyor
Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu ile yolların ayrılacağı konuşuluyor
13 Haziran 2017 Salı 16:54
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