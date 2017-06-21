"Sabri ile yüz yüze görüşeceğiz"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Kulüp Başkanı Erol Bedir, Galatasaray ile yollarını ayıran Sabri Sarıoğlu ile transfer görüşmesi yaptıklarını söyledi.

Erol Bedir, yaptığı açıklamada, Sabri Sarıoğlu'yla yaptıkları görüşmelerde belli bir aşamaya geldiklerini belirtti. Sabri'nin futbol hayatına Kayserispor formasıyla devam etmesini arzuladıklarını vurgulayan Bedir, "Sabri ile görüşmeler yaptık ve bazı prensiplerde mutabık kaldık. Kendisi yarın akşam Kayseri'de olacak ve burada yüz yüze konuşacağız. Şu ana kadar imzalanan bir sözleşme yok ama yarınki görüşme sonucunda her şey netleşecek. Sabri gibi değerli bir oyuncunun kadromuzda olmasından mutlu oluruz." ifadelerini kullandı. Diğer yandan Kayserispor'un takım kaptanı Umut Bulut'un Galatasaray'dan takım arkadaşı Sabri Sarıoğlu'yla görüşmede etkili rol oynadığı öğrenildi.

Yönetim para cezası verdi

Galatasaray, sözleşmesini uzatmadığı başarılı futbolcu Sabri Sarıoğlu’na geçtiğimiz sezon gereksiz kart gördüğü için kulüp yönetmeliği tarafından 36 bin Euro ceza verdi.

Galatasaray ile sözleşmesi uzatılmayan Sabri Sarıoğlu’na kulüpten ceza geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce gereksiz kart gören futbolculara ceza vereceğini açıklamıştı. Sarıoğlu da bu cezayı alan isimlerden oldu. 15 yıl forma giydikten sonra kulüple bu sezon sözleşmesi uzatılmayan başarılı futbolcu Kayserispor, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sarı kart gördüğü için para cezası aldı. Başarılı oyuncunun gördüğü kartların gereksiz olduğunu düşünen yönetim, yönetmeliğe göre Sarıoğlu’na 26 bin Euro ceza kesti. 32 yaşındaki futbolcuya bu borç ihtarname ile bildirildi. Plaket verilmeden gönderilen Sarıoğlu, ihtarname ile karşı karşıya kaldı.



Kayserispor Bia ile anlaştı

Kayserispor, İsviçre Süper Ligi takımlarından Sion forması giyen orta saha oyuncusu Geoffrey Bia ile anlaşma sağladı. Kayserispor Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Geoffrey Bia ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı. Hücuma yönelik orta saha pozisyonunda oynayan Bia ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanması planlanıyor. Futbola Belçika'nın Charleroi takımında başlayan Bia, uzun yıllar Standard Liege forması giydi. 2015-2016 sezonunda İsviçre'nin Sion takımına transfer olan Bia, bu ekiple ligde çıktığı 35 maçta 16 gol attı.