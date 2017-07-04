Sabri ve Gyan için kritik cuma Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdürürken, Başkan Erol Bedir gündemde olan Asamoah Gyan ile Sabri Sarıoğlu transferi için “Cuma hayırlı bir gün, inşallah cuma günü ikisiyle ilgili bir bilgi vermiş oluruz” dedi

04 Temmuz 2017 Salı 14:14 Bu haber kez okundu.