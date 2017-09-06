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Sadece Ibanez kaldı

Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği isimlerden sadece Arjantinli Luis Ibanez ile þu ana kadar yollar ayrılmadı

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Sadece Ibanez kaldı
Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği isimlerden sadece Arjantinli sol kanat oyuncusu Luis Ibanez ile şu ana kadar yollar ayrılmadı. Geçen sezon Osmanlıspor'da kiralık olarak forma giyen Aykut Demir'in sözleşmesini tek taraflı fesheden bordo-mavililer, Gaziantepspor'da kiralık oynayan Sefa Yılmaz, Muhammet Demir ve Musa Nizam'ın sözleşmelerini daha önce sonlandırmıştı. Ibanez, geçen sezon bordo-mavili takımda 5 maçta 211 dakika görev yapmıştı. Arjantinli oyuncunun takımdan ayrı olarak altyapı tesislerinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Castillo çalışmalara başladı
Trabzonspor'un Slovakya kampında Hollanda ekibi Heerenveen ile oynadığı son hazırlık maçında sakatlanan Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo, menisküs ameliyatının ardından tamamen iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Bordo-mavili takımın yurt dışı kampında iyi performans gösteren oyuncuların başında yer alan Castillo'nun oynayabilecek duruma geldiği, teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde hafta sonundaki Gençlerbirliği maçında takımdaki yerini alabileceği belirtildi.
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Anahtar Kelimeler:
STSLTrabzonsporLuis Ibanez
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