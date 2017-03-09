"Sadece Süper Lig'le yetinmeyeceğim"

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor 'un teknik direktörü Mustafa Denizli , siyah-kırmızılı kulüpte uzun vadeli, önemli işler başaracaklarına inandığını söyledi.

Denizli, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Eskişehirspor'un kendisi için özel ve ayrıcalıklı bir çalışma olduğunu vurguladı. "Bu yola girdim ve dönmeyeceğim." diyen Denizli, "Kafamdaki yol haritasında Eskişehir'in sadece Süper Lig'e çıkması yok, Eskişehirspor ile daha uzun vadeli, önemli işler olduğuna inanıyorum. En kısa hedefi bulacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Beraber başladık, yürüyoruz ve sonlandıracağız." dedi.

"Erkan ile ilgili konu geride kaldı"

Son dönemde takım kaptanı Erkan Zengin ile aralarında bir anlaşmazlık yaşandığına dair haberlerin bulunduğunu anımsatan Denizli, her takım içinde zaman zaman bunların yaşanabileceğini kaydetti. Bir takımın devam eden yolculuğunda her konunun değerli olduğunu ifade eden Denizli, "Bunlardan birisi de antrenman disiplinidir. Hem takım kaptanımızın hem de diğer arkadaşlarımızın daha hassas olması gerekiyordu. Ben ve futbol cular çalışma sürecinde birbirimizi daha sağlıklı tanıyacağız. Yanlış anlaşmaları bertaraf edeceğiz. Erkan ile ilgili konu geride kaldı. Erkan takım arkadaşlarının yanına döndü." diye konuştu. Geçen hafta deplasmanda karşılaştıkları Boluspor ile 2-2 berabere kaldıklarını hatırlatan Denizli, hafta sonu diğer takımların yaptıkları maçlarda ortaya çıkan sonuçların Boluspor karşılaşmasından alınan bir puanın önemli olduğunu gösterdiğini vurguladı.

"Hesaplarımız tutacaktır"

Eskişehirspor'un Süper Lig'e çıkma hedefini gerçekleştireceğinin altını çizen Mustafa Denizli, şunları kaydetti: "Bundan kimsenin kuşku duymamasını istiyorum. Bu yola girdik ve öyle ya da böyle bu yoldan çıkacağız. Futbol adına cehennem haftaları başladı. Önümüzdeki tabloyu haftalık değerlendirmek bizi doğru sonuçlara götürmez. 11 maçlık seride yaşanabilirliği varsa 7-8 puanlık bir kayıp bizi hedefimize ulaştırır. Bunları mutlaka kaybedeceğiz diye söylemiyorum. Ligin haritasını çıkarttığınızda böyle bir tablo hedefe ulaştırır. Tablo bize net fikirler veriyor. Hesaplarımız tutacaktır. Eskişehirlilerin şüphesi olmasın, bu yola inançla girdik, inançla yürüyeceğiz. Bu hafta deplasmanda karşılaşacağımız Giresunspor maçı da bizim için çok önemli. Giresunspor maçı hazırlıklarımızı her hafta olduğu gibi kazanma üzerine yapıyoruz."

"Milli takım Finlandiya maçıyla seri yakalamalı"

Denizli, Türkiye'de İstanbul dışında oynanan milli maçlar döneminin kendisiyle başladığını anımsatarak, o dönemde Eskişehir'de de müsabaka oynanmasının kendi düşüncesi olduğunu bildirdi. Eskişehir'in futbol anlamında Türkiye'nin en büyük potansiyele sahip kentlerinden olduğuna değinen Denizli, "Eskişehir, böyle stada sahip olduğu sürece milli takımı ağırlayacaktır. Milli takımın şu anda içinde bulunduğu tablo bizi mutlu etmese de oynadığı grup maçlarında tablo ortada. Puan kaybına tahammülü olmayan grup maçları var. Finlandiya maçıyla başlayacak puan serisi Dünya Kupası için umut verecektir. Eskişehir'de Moldova ile yapacağımız hazırlık maçı da Eskişehir'in puan maçlarında milli takımı ağırlaması anlamında ön plana çıkmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

TFF başkanlığı

"Anadolu Ajansına verdiğim röportajda 'gelecekte TFF başkanlığını düşünür müsünüz?' diye bir soru soruldu." diyen Mustafa Denizli, şunları söyledi: "Onun algısı farklı oldu. Bu görevlere talip olunmaz. Bir gün böyle bir teklifle karşılaşırsam, hayatının çok önemli bir bölümünü futbolun her kademesinde geçiren biri olarak bunu değerlendiririz. Bu da son derece onurlu bir görevdir. TFF başkanlığı seçiminin 2019 yılında olacağını sanıyorum. TFF'nin başında birlikte iki yıl çalıştığım, kupalar kazandığım, çok saygı duyduğum ve sevdiğim bir insan var, sayın Yıldırım Demirören. Onunla da şakalaştık telefonda, 'başkan aklına bir şey gelmesin, olağanüstü bir seçim istemeyeceğim.' diye. Bu süreç benim için asgari 3 yıldır. Üç yıldan sonra böyle bir talep gelirse o zaman değerlendiririz. Bunlar son derece onurlu ve ülke için yapılması gereken görevlerdir." Denizli, şu anda Eskişehirspor'dan başka hiçbir şey düşünmediğini de sözlerine ekledi.