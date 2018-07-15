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Sağanak altında kupa töreni

Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa, tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti

15 Temmuz 2018 Pazar 21:16
Sağanak altında kupa töreni

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa, tarihindeki ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

Fransa, ev sahibi olduğu 1998'den sonra ikinci kez bu büyük başarıyı yakaladı.

2006'da da finale yükselen Fransa, kupayı İtalya'ya kaybetmişti.

Deschamps tarihe geçti

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, bu şampiyonlukla birlikte önemli bir başarıyı daha elde etti. 1998'de şampiyon olan Fransa Milli Takımı'nın kaptanı olan Deschamps, 2018'de de teknik direktör olarak kupayı kazanmayı başardı.

Deschamps, tarihte bunu başaran 3. isim olarak da kayıtlara geçti. Deschamps'tan önce yalnızca Brezilyalı Mario Zagallo ve Alman Franz Beckenbauer hem futbolcu hem de teknik adam olarak Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

60 yıl sonra bir ilk

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuva finalde atılan gol sayısı bakımından da tarihe geçti. Kupa tarihinde 1958'den sonra normal sürede 6 gol atılan ilk karşılaşma oldu.

1958'de İsveç'in ev sahipliği yaptığı şampiyonada Brezilya, İsveç'i 5-2 mağlup etmişti.

Sağanak altında kupa töreni

Dünya Kupası'nın kupa töreni sağanak altında gerçekleştirildi. Maçın bitimine yakın şiddetini arttıran yağış, kupa töreni sırasında sağanağa dönüştü. Kupa töreni için sahanın ortasındaki sahneye çıkan protokol zor anlar yaşadı.

Kupayı kaldıran Fransız futbolcular ise, çimin ıslanmasını fırsat bilerek, kupa ile birlikte kayarak zaferlerini kutladı.

Fransa yenilmezliğini sürdürdü

Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek kupayı kaldıran Fransa, rakibi karşısındaki yenilmezliğini de sürdürdü. İki takım bugüne kadar 5 maça çıkmış, Fransa 3 galibiyet elde etmiş, 2 karşılaşma da beraberlikle sona ermişti. Fransa, Hırvatistan karşısındaki yenilmezliğini korurken, galibiyet sayısını da 4'e yükseltti.

Altın top ödülü Modric'in

Dünya Kupası'nın en değerli oyuncusuna verilen ödül Hırvatistan'ın yıldızı Luka Modric'in oldu.

Şampiyonanın en iyi genç oyuncusu ödülünü Fransız Kylian Mbappe aldı.

Turnuvanın gol kralına verilen "Golden Boot" ödülünün sahibi ise İngiliz futbolcu Harry Kane oldu.

En iyi kaleci ödülüne ise Belçikalı Thibaut Courtois layık görüldü.

Final maçının adamı ise Fransız hücum oyuncusu Antoine Griezmann seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıFransaFutbolHırvatistan
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