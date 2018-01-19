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Sağlam'a İran'da coşkulu karşılama

Traktör Sazi ile anlaşması beklenen teknik direktör Ertuğrul Sağlam, İran'ın Tebriz kentinde coşkuyla karşılandı

19 Ocak 2018 Cuma 11:45
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Sağlam'a İran'da coşkulu karşılama

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, İran Ligi kulüplerinden Traktör Sazi ile görüşmek üzere Tebriz'e geldi.

İran'ın önde gelen futbol takımlarından Traktör Sazi ile sözleşme imzalaması beklenen Sağlam, Uluslararası Tebriz Havalimanı'nda yüzlerce taraftar tarafından karşılandı. Tabnak Haber Ajansı'na göre, basın mensuplarına konuşan Sağlam, taraftarın ilgisinden memnun olduğunu söyledi. Traktör Sazi'nin istenen noktada olmadığını belirten Sağlam, "Takımın iyi gitmediğini ve taraftarın alınan sonuçlardan memnun olmadığını biliyorum. Birbirimize destek vermeli ve takımı daha üst basamaklara çıkartmak için çabalamalıyız." dedi.

Yapılan görüşmeler sonucu Sağlam ile Traktör Sazi Kulübü yöneticilerinin prensipte anlaşması üzerine bugün düzenlenecek törenle imzaların atılması bekleniyor. Traktör Sazi, İran Ligi'nde 11. sırada bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolTeknik Direktör Ertuğrul SağlamTraktör Sazi
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