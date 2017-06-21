"Sağlam'ın listesine göre hareket ediyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Erdal Gündüz, transfer çalışmalarını teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın belirlediği liste üzerinden yaptıklarını söyledi.



Gündüz, yaptığı açıklamada, sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüklerini ifade etti. Kamp programlarının belli olduğunu aktaran Gündüz, bu kapsamda takımın Bolu'da 2 Temmuz'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklarını kaydetti.