"Sağlam'ın listesine göre hareket ediyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Erdal Gündüz, transfer çalışmalarını teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın belirlediği liste üzerinden yaptıklarını söyledi.
Gündüz, yaptığı açıklamada, sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüklerini ifade etti. Kamp programlarının belli olduğunu aktaran Gündüz, bu kapsamda takımın Bolu'da 2 Temmuz'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklarını kaydetti.
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretindeki sezon hazırlıklarını iki etap şeklinde gerçekleştirileceklerini belirten Gündüz, 13 gün sürecek birinci etap kamp çalışmalarının 15 Temmuz'da tamamlanacağını ifade etti. İkinci etap kamp çalışmalarına ise 18 Temmuz'da Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacakların dile getiren Gündüz, verimli bir kamp dönemi geçirmeyi istediklerini kaydetti. Gündüz, transfer çalışmalarının da sürdüğüne değinerek, "Transfer çalışmalarını teknik direktörümüzün belirlediği liste üzerinden yapıyoruz. İyi bir kadro kurmaya çalışıyoruz, görüştüğümüz futbolcular var. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Süper Lig'de başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.