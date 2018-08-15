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Sağlam, Kayseri'ye hava kattı

Kayserispor'un teknik direktörlük görevine 11 yıl sonra dönen Ertuğrul Sağlam, takımın başında çıktığı sezonun ilk maçını kazanarak yeni döneme iyi başlangıç yaptı

15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:36
Sağlam, Kayseri'ye hava kattı

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, 11 yıl sonra döndüğü Kayserispor'un başında çıktığı sezonun ilk maçına galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırırken uzun yıllar sonra sarı-kırmızılı ekibe dönen Ertuğrul Sağlam da sezona iyi bir başlangıç yaptı. 2005-2006 sezonunda ilk kez Kayserispor'u çalıştırmaya başlayan ve 2 sezon takımın başında kalan deneyimli teknik adam, bu süreçte iyi bir performans sergilerken, kümede kalma mücadelesi veren bir takımdan üst sıralar oynayan bir ekip oluşturmayı başardı.

Sağlam, ilk sezonunda sarı- kırmızılı takımla ligde çıktığı 34 maçta 15 galibiyet 6 beraberlik alarak 51 puan toplarken ligi 5'inci sırada tamamladı. Başarılı performansını 2006-2007 sezonunda da devam ettiren Sağlam, bu dönemde de 13 galibiyet 12 beraberlikle 51 puanla ligi yine 5. bitirdi. Kayserispor'da geçirdiği başarılı 2 sezonun ardından sarı-kırmızılı kulüpten ayrılarak futbolcuyken formasını giydiği Beşiktaş'ın başına geçen Sağlam, iki sezon siyah beyazlı ekibi çalıştırdıktan sonra Bursaspor'da teknik direktörlük görevini sürdürdü ve 2009-2010 sezonunda Bursa temsilcisi ile Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Daha sonraki sezonlarda Eskişehirspor ve İran takımı Traktör Sazi'yi çalıştıran Sağlam, geçen sezonun son haftalarında Rumen teknik direktör Marius Sumuduca'yla yollarını ayıran Kayserispor'a 11 yıl sonra tekrar döndü.

Lige 3 sezon sonra galibiyetle başladı

Spor Toto Süper Lig'e son 3 sezon iki yenilgi, bir beraberlikle başlayan Kayserispor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek hem yeni sezona galibiyetle girdi hem de kötü sezon başlangıcına son verdi. 2015-2016 sezonuna deplasmanda Osmanlıspor maçıyla başlayan Kayserispor, sahadan 1-1 berabere ayrılırken, 2016-2017 sezonunun ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonun açılış maçında ise deplasmanda Galatasaray'a 4-1 yenilerek sezona kötü başlangıç yaptı.

Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de mücadele ettiği son 13 sezonda ilk maçlarında 7 mağlubiyet, 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2018 13:55
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGKayserisporErtuğrul Sağlam
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