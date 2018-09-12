Sağlam, o maçı final ilan etti

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Göztepe maçı bizim için final niteliğinde bir karşılaşma olacak. Sezon içerisinde bazı kırılma maçları vardır. Göztepe maçı bizim yönümüzü belirleyeceğimiz karşılaşmalardan birisi olacak." dedi.

Sağlam, bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Fenerbahçe galibiyetinin ardından zor bir deplasman maçına çıkacaklarını belirten Sağlam, "Göztepe maçı bizim için final niteliğinde bir karşılaşma olacak. Sezon içerisinde bazı kırılma maçları vardır. Göztepe maçı bizim yönümüzü belirleyeceğimiz karşılaşmalardan birisi olacak. Bu gibi maçlarda ortaya koyacağımız mücadele ve alınacak sonuçlar bizim bundan sonraki dönemde ligde olmak istediğimiz yeri de belirleyecektir. Artık Kayserispor olarak 'Üst sıralarda yer tutan bir takım mı, yoksa ortada bir takım mı olacağız.' bunun kararını hep beraber Göztepe karşısında vereceğiz." diye konuştu.

Göztepe'nin puan tablosunda bulunduğu yeri dikkate almadıklarını vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti: " Ne kadar zor bir ortamda, ne kadar iyi bir takımla oynayacağımızın farkındayız. Bu doğrultuda Fenerbahçe maçının ardından hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk, bunu başardığımızı düşünüyorum. Son olarak iki kez geriye düştüğümüz Fenerbahçe deplasmanından 3 puanla döndük. Fenerbahçe maçıyla Kayserispor olarak iyi mücadele eden, takım içi organizasyonunu belirli bir seviyeye çıkarmış, ofansif anlamda eskiye göre daha üretken ve bunları da değerlendirebilen bir takım olduğumuzu gösterdik."

Sağlam ayrıca şu devre arasında takımın durumuna göre 2-3 oyuncu alabileceklerini sözlerine ekledi.