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Sağlam teşhisi koydu: Sabır yok

Malatyaspor ile yollarını ayıran teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "Kulüpler teknik adamlarla 3,5 yıllık sözleşme yapıyor ama 3 ay geçtikten sonra teknik adamın istifası isteniyor. Bunu anlamak mümkün değil" dedi

05 Ekim 2017 Perşembe 11:16
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Sağlam teşhisi koydu: Sabır yok

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, antrenörlere sabır gösterecek yönetici, taraftar ve medya ortamının Türkiye'de bulunmadığını söyledi.

Sezon başında Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzalayan fakat kendisine verilen sözlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle 5. hafta öncesinde görevinden istifa eden Sağlam, açıklamalarda bulundu. Türkiye'de kulüplerin sık teknik adam değişikliğine başvurmasının sabırsızlıktan kaynaklandığını belirten Sağlam, "Bu sıkıntıyı aşmak çok zor. Sürekli teknik adam değişikliği yaşanmasının tek sebebi futbola ait değerler değil. Sabır ve istikrar olduğu zaman başarı gelir. Maalesef Türkiye'de yönetici, taraftar ve medyada sabır yok." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlük kariyerinde Samsunspor, Kayserispor, Beşiktaş, Bursaspor ve Eskişehirspor'da da görev yapan Sağlam, futbol ekonomisini büyütmelerine rağmen onu yönetecek aklı ortaya koyamadıklarını aktararak, "Kulüpler teknik adamlarla 3,5 yıllık sözleşme yapıyor. Bu sözleşme, plan ve program dahilinde yapılır ama 3 ay geçtikten sonra teknik adamın istifası isteniyor. Bunu anlamak mümkün değil. Yıllardır aynı hatayı yapıyoruz. Maalesef, bu hataları yapma konusunda istikrarımız da devam ediyor." diye konuştu.

"Başarı hikayesi yazabileceğim bir kulüpte çalışmak istiyorum"

Bursaspor'u 2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna ulaştıran Ertuğrul Sağlam, Türk futbolunda yeni bir başarı hikayesi yazabileceği bir kulüpte çalışmak istediğini kaydetti. Birçok kulüple adının anılmasının kendisini memnun ettiğini dile getiren Sağlam, şu ifadeleri kullandı: "İnsanların ismimi gündeme getirmesinin altında bazı gerçekler yatıyor. Ben antrenör olarak kendimi çok iyi geliştirdim. Spor akademisini bitirdim ve ardından yüksek lisans yaptım. Belki de ülkede bunu başarmış tek antrenör benim. Çok ciddi anlamda tecrübe de kazandım. Bunu söylemek belki doğru değil ama Anadolu takımı ile yapılabilecek en büyük başarıyı ortaya koydum. Bunu da devamlı hale getirdim. On iki senelik antrenörlük hayatımda sezona başladığım takımlar, 8 kez Avrupa kupalarına katıldı. Ortaya çıkardığımız futbolcular da ortada. İnşallah, kendimi ifade edebileceğim ve Türk futbolunda yeni bir başarı hikayesi yazabileceğim bir kulüpte çalışmak istiyorum."

Yabancı kontenjanı konusundaki görüşlerini de dile getiren 47 yaşındaki teknik adam, "Yabancı oyuncu sayısının fazla olmasının avantajları ve dezavantajları var. Yabancı sayısını değerlendirirken, neden altyapıdan oyuncu yetiştiremediğimizi sorgulamamız gerek. Kendi futbolcumuzu yetiştirebilecek ortamı, şartları ve eğitici kalitesini oluşturmalıyız. Ardından bir program dahilinde altyapıları düzenlemeliyiz. Böylece futbolcu yetişecek ve daha az yabancı oyuncu transfer edeceğiz. Türk futbolunda, yabancı kontenjanı sıkıntısından ziyade futbola yabancı olan zihniyeti ortadan kaldırmak lazım. Bunu yapabilirsek başarılı oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ertuğrul SağlamFutbol
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