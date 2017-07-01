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Sağlık kontrollerinden geçtiler

Antalyaspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti

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Sağlık kontrollerinden geçtiler

Yeni sezon öncesi birinci etap kamp çalışmalarına yarın Bolu Gerede'de başlaması planlanan Antalyaspor'da futbolcular, sağlık kontrolünden geçti. 

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Memorial Antalya Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık kontrolünde futbolcular ve profesyonel takım personeli muayeneden geçirildi. Aynı zamanda Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olan Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, sağlık kontrolüne giren futbolculara yeni sezon için başarı dileğinde bulundu. 16 Temmuz'a kadar Bolu kampına devam edecek Antalyaspor, ikinci kamp dönemi için 19 Temmuz'da Salzburg'a gidecek ve 30 Temmuz'a kadar burada yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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FutbolAntalyasporSağlık Kontrolü
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