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Sakat futbolculardan iyi haber geldi

Osmanlıspor'da iyileşme sürecine giren Numan Çürüksu ve Serdar Gürler çalışmalara başladı

27 Şubat 2018 Salı 17:51
Sakat futbolculardan iyi haber geldi

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tedavilerinin ardından iyileşme sürecine giren Numan Çürüksu ve Serdar Gürler çalışmalara başladı. Kaptan Numan Çürüksu takımdan ayrı koşarken, Serdar Gürler antrenmanın ilk bölümünde takımla, daha sonra ise salonda çalıştı.

Batıkent Tesisleri'nde 1 saat 15 dakika süren antrenmana ısınma koşusuyla başlayan başkent ekibi, koordinasyon ve saha kenarına kurulu istasyonlarda kuvvet çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Mor-sarılı futbolcular Yalçın Ayhan ve Mehmet Güven, tedbir amaçlı antrenmana katılmadı.

AA

Son Güncelleme: 27.02.2018 18:04
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSerdar GürlerOsmanlısporNuman ÇürüksuKasımpaşaFutbolAntrenman
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